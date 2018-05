Vulcano Kilauea | dopo 4 settimane di eruzioni | ancora evacuazioni alle Hawaii | la lava

Hawaii - affascinante fenomeno del Vulcano Kilauea : ecco cosa sono i famosi “capelli di Pele” : Le recenti eruzioni lungo la zona di faglia orientale del vulcano Kilauea stanno distruggendo parti del distretto di Puna, nell’angolo sudorientale della Grande Isola delle Hawaii . Ma stanno dando origine anche ad un fenomeno geologico sbalorditivo, l’ultimo venuto alla luce da quando sono cominciate le eruzioni il 3 maggio scorso: si tratta di sottili filamenti di vetro vulcanico, conosciuti anche come “capelli di Pele” . Secondo la tradizione ...

Vulcano Kilauea - la lava continua la sua distruzione ad un ritmo incredibile : 20 case distrutte in 48 ore - 112 strutture in totale [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Hawaii - lo smog del Vulcano Kilauea imbianca le isole Marshall a 3.700 km di distanza : Il vulcano Kilauea è entrato ormai nella sua quarta settimana di eruzioni e lo smog vulcanico generato dalla sua attività sulla Grande Isola delle Hawaii ha imbianca to le isole Marshall , a 3.700 km di distanza , mentre le autorità avvisano che continuerà a muoversi verso ovest. I meteorologi hanno avvisato i residenti delle isole Marshall con problemi respiratori di restare all’interno delle proprie case mentre compagnie aeree e di navigazione ...

Vulcano Kilauea - 3 settimane dall’inizio delle eruzioni : ecco cosa è successo finora : A tre settimane dall’inizio , ora le eruzioni del Vulcano Kilauea sono più violente che mai. Le fessure attive sulla zona di faglia orientale del Vulcano stanno producendo fontane di lava alte come edifici di 20 piani e creando potenti fiumi di lava incandescente che si stanno riversando nell’oceano. ecco cosa è successo finora dal 3 maggio scorso. Decine di case sono state distrutte Non è solo la lava a distruggere le case, ma anche le enormi ...

Vulcano Kilauea - le eruzioni sono più violente che mai : fontane alte come edifici di 20 piani emettono 1 - 5 metri cubi di lava al secondo [FOTO e VIDEO] : 1/10 Hilo Civil Air Patrol ...

Hawaii - a pochi passi dalla lava : ecco cosa si prova a documentare le eruzioni del Vulcano Kilauea : Occuparsi di un argomento come il disastro delle eruzioni del vulcano Kilauea sulla Grande Isola delle Hawaii non è una cosa che capita tutti i giorni. E nessuno lo sa meglio degli inviati che stanno contribuendo a fornire i dettagli di questa storia incredibile che ormai va avanti dal 3 maggio scorso. Una storia di devastazione e creazione allo stesso tempo. ecco cosa hanno provato nell’angolo sudorientale della Grande Isola, quando si sono ...