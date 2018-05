Volley | Superlega | Stephén Boyer grande investimento per Verona

Volley : Superlega - l'opposto di Verona sarà Stephén Boyer : La Superlega italiana è riconosciuta in tutto il mondo per il suo altissimo livello, è un sogno essere in grado di evolversi in un campionato così, giocare con e contro squadre e giocatori di ...

Volley : Superlega - Simone Anzani firma per Modena : Anzani vanta nel proprio palmares uno Scudetto , una Coppa Italia, una Challenge Cup e una Supercoppa nei club, con la maglia azzurra ha vinto 1 argento in Coppa del Mondo 2015, 1 bronzo agli Europei ...

Volley : Superlega - Sora si riprende il libero Bonami : Sora , FROSINONE, - Dopo Gabriele Di Martino la BioSì Indexa Sora aggiunge un altro tassello al suo organico in vista della prossima stagione di Superlega. La società laziale ha ingaggiato il libero ...

Volley : Superlega - Pieter Verhees da Vibo a Ravenna : Ravenna -La Bunge Ravenna mette a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione agonistica. La società romagnola ha tesserato il centrale belga Pieter Verhees classe 1989, che ...

Volley : Superlega - Modena ufficializza Micah Christenson : ... vanta nel proprio palmares anche un bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016, un oro nella World League 2014 di Firenze e un bronzo in quella di Rio 2015, oltre all'oro nella Coppa del Mondo svoltasi ...

Volley : Superlega - Buchegger raggiunge il tecnico Soli a Monza : Monza - La Gi Group Monza contina ad attingere a piene mani dal roste della Bunge Ravenna. Dopo il tecnico Fabio Soli ed il palleggiatore Orduna , la società brianzola si è assicurata anche le ...

Volley : Superlega - Ivan Zaytsev firma per Modena : Modena- Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena Volley. 'Lo Zar' del Volley mondiale ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale e ha scelto il numero 9 che lo ...

Volley : Superlega - Orduna ha scelto la Gi Group : MONZA- Santiago Orduna ha scelto al Gi Group Monza. Il regista italo-argentino seguirà il tecnico Fabio Soli , suo allenatore nell'ultima stagione alla Bunge Ravenna, con cui ha conquistato anche la ...

Volley : Superlega - Milano ha un nuovo libero : Pesaresi : Milano - Nicola Pesaresi è il nuovo libero della PowerVolley Revivre Milano. Il giocatore marchigiano è stato fortemente voluto dal tecnico Andrea Giani che lo ha già avuto alla Calzedonia Verona per ...

Volley : Superlega - Padova riporta in Italia Maurice Torres : Padova- Maurice Armando Torres torna a giocare in Italia. L'opposto portoricano ha firmato un contratto con la Kioene Padova per la stagione 2018/19. Nato il 6 luglio 1991 a Ponce , Porto Rico, , nell'...

Volley : Superlega - a volte ritornano : Velasco a Modena : No! Ho voluto Julio, l'uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Con la maiuscola. Chi mi ...

Volley : Superlega - Perugia e Zaytsev separazione in vista ? : Perugia- Si separeranno le strade di Ivan Zaytsev e della Sir Safety Perugia ? Semberebbe proprio di si, alla luce delle ultime esternazioni dello Zar che certamente non ha gradito il comportamento ...

Volley : Superlega - è rottura fra Zaytsev e Perugia? : PERUGIA - Si preannunciano giorni caldi per Ivan Zaytsev e per la Sir Safety Perugia, squadra con la quale lo 'Zar' ha appena vinto il campionato di Superlega e con la quale si appresta a disputare la ...

Volley - Siena in festa per la Superlega. Bisogno Ma non finisce qui : Siena - Siena ritrova il paradiso della serie A. Questa volta, però, l'impresa non arriva dal calcio o dal basket, realtà che vantano una più che secolare tradizione all'ombra della Torre del Mangia,...