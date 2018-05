Volley | Giochi del Mediterraneo 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di giovedì 31 maggio 2018) Idelsi disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum prevede anche la disputata dei due tornei di: in entrambi l’Italia parte con i favori del pronostico. Di seguito ildettagliato con tutto ildei vari incontri. Gli incontri devono ancora essere comunicate, nelle prossime settimane verrà ufficializzato il detentore dei diritti tv. VENERDÌ 22 GIUGNO: Italia vs Grecia (maschile) Francia vs Croazia (maschile) Italia vs Grecia (femminile) Turchia vs Bosnia Erzegovina (femminile) SABATO 23 GIUGNO: Egitto vs Macedonia (maschile) Tunisia vs Albania (maschile) Portogallo vs Grecia (maschile) Algeria vs Croazia (maschile) Croazia vs Albania (femminile) Algeria vs Slovenia (femminile) Egitto vs Portogallo (femminile) Cipro vs Grecia ...