Volley | A1 Femminile | Hannah Tapp una centrale per Bergamo

Volley Femminile - Nations League 2018 : ITALIA SUPERSONICA - la Cina si arrende in casa! Azzurre commoventi - demolite le Campionesse Olimpiche : L’ITALIA ha confezionato una monumentale impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto la Cina per 3-1 (25-18; 25-14; 16-25; 25-18): colpaccio delle Azzurre che hanno annichilito le Campionesse Olimpiche in casa loro, un vero e proprio numero da parte delle ragazze del CT Davide Mazzanti a Hong Kong dove hanno infilato il quarto successo nel torneo. Serviva vincere a tutti i costi non solo per il morale del gruppo, ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : Italia - serve l’impresa contro la Cina! Sfida da urlo alle Campionesse Olimpiche : L’Italia ora deve farsi coraggio e cercare l’impresa da sogno nella Nations League 2018 di Volley femminile: battere la Cina a casa sua, con tutte le stelle, e regalarsi una giornata magica a Hong Kong che potrebbe tenere vive le speranze di qualificazione alla Final Six. Oggi (ore 14.30) le azzurre affronteranno le Campionesse Olimpiche in un match improbo ma che davvero ci dirà quale è il valore del nostro gruppo ormai tornato a ...

Volley Femminile - Nations League 2018 : Italia-Cina. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Oggi giovedì 31 maggio si gioca Italia-Cina, match valido per la nona giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Ultima spiaggia per le azzurre, costrette a vincere per mantenere viva qualche piccola speranza di qualificazione alla Final Six della neonata competizione continentale. Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono però scalare una montagna visto che dall’altra parte della rete ci saranno le Campionesse Olimpiche ...

Volleyball Nations League femminile : Italia da favola - Argentina ko 3-0 : Volleyball Nations League femminile: tutto facile per l’Italia, 3-0 all’Argentina Nella Volleyball Nations League la nazionale Italiana femminile ha travolto 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) l’Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le due squadre, sin dal primo set le ragazze di Mazzanti hanno comandato il match, senza concedere alcuna opportunità di replica alle avversarie. Il muro e il servizio azzurro hanno ...

LIVE Volley Femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : 3-0 - dominio totale delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta al tie-break patita contro il Giappone e vanno a caccia della vittoria, obiettivo assolutamente alla portata vista la scarsa caratura dell’Albiceleste, una delle formazioni più modeste dell’intera competizione. L’Italia dovrà però non ...

