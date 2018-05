Voglio uccidere 20 persone | ecco il video in cui il killer di Parkland

“Mi Vogliono uccidere”.Telefona disperata - ma la polizia non le crede. Poi il dramma : Viveva con il terrore che da un momento all’altro le potesse succedere qualcosa di brutto, spaventata dalle minacce che l’ex fidanzato continuava a rivolgerle, sempre più inquietanti. Ma nessuno le dava retta, nemmeno le forze dell’ordine alle quali aveva telefonato più volte per chiedere aiuto e protezione. Tutti convinti che esagerasse, che fosse paranoica. Al punto che un’agente le aveva detto al telefono, dopo l’ennesima chiamata: ...