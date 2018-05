Voglia di sole? L’Spf e il trucco sceglili giusti

vanityfair

(Di giovedì 31 maggio 2018) Se avete perso il ponte a cavallo tra 25 aprile e primo maggio, non disperate, la stagione dei fine settimana via dalla città è appena cominciata. Anche se quest’anno ha davvero tardato ad arrivare, ora che le temperature si sono fatte più miti e il(finalmente) non è più un ospite inatteso tra le nuvole quotidiane ladi ritagliarsi momenti all’aria aperta e di fuggire via è più di un’idea astratta. E il 2 giungo è alle porte! Il beauty case, così, segue i ritmi dettati dalla tanto agognata luminosità e si fa più leggero, con texture meno consistenti e più fresche, ma soprattutto capaci di proteggere dai raggi UVA e UVB, dannosi per la pelle e responsabili di invecchiamento precoce. Perché ilcomincia a farsi caldo e può essere pericoloso anche in situazioni apaprentemente innocue come uscire di casa nel primo pomeriggio per una passeggiata, avere la ...