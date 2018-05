Vodafone Happy Friday regala 4 mesi di Ticket Serie TV su NOW TV

Vodafone Happy : hai tempo fino al 31 maggio per richiedere fino a 30GB in regalo : Vodafone Happy regala fino a 30GB ai proprio clienti, se non lo hai ancora fatto richiedi subito il regalo, hai tempo fino a domani 31 maggio 2018 e avrà la durata di un mese dall’attivazione. Dopo aver dato la batosta degli aumenti inattesi per le tariffe mobile e fisso, l’operatore rosso fa un regalo ai suoi clienti. Vodafone Happy regala Giga per un mese Tutti i clienti dell’operatore rosso che partecipano a Vodafone Happy ...

Anteprima ticket Serie Now TV con l’Happy Friday Vodafone del 1 giugno - come ottenerlo : Un ticket Serie TV di Now TV per grandi amanti del genere con l'Happy Friday Vodafone del 1 giugno. L'Anteprima è servita con SMS a tutti i clienti iscritti al programma già oggi, martedì 29 maggio. Non a caso di certo e giusto per stuzzicare l'appetito del brand, in una giornata in cui tutti gli occhi sono puntati sul nuovo concorrente del settore mobile Iliad Italia. Un omaggio non da poco quello del vettore rosso. Il ticket Serie Now TV ...

Vodafone Happy Friday vi regala sconti per capsule e macchine Lavazza : Per l'Happy Friday di oggi 25 maggio Vodafone vi regala sconti per l'acquisto di capsule e macchine Lavazza. Gli amanti del caffè potranno scegliere tra tre tipologie di buono sconto, spendibile in ogni caso fino al 6 giugno 2018 L'articolo Vodafone Happy Friday vi regala sconti per capsule e macchine Lavazza proviene da TuttoAndroid.

Tre opzioni di regalo con Vodafone Happy oggi 25 maggio : Ci sono almeno tre soluzioni che potete prendere in esame oggi 25 maggio con Vodafone Happy, alla luce della nuova campagna che è stata lanciata nel corso delle ultimissime ore dal produttore per tutti coloro che sono legati alla compagnia telefonica. Dopo la mossa di TIM, che nel corso degli ultimi giorni ha in qualche modo ufficializzato un'iniziativa simile a quella del suo competitor come abbiamo avuto modo di riscontrare con il nostro ...

In arrivo TIM Party come Vodafone Happy? Primo premio a tutti i clienti fino al 28 maggio : TIM Party sarà il corrispettivo del programma Vodafone Happy come programma di fidelizzazione dei clienti? All'apparenza sembrerebbe proprio di si. Il prossimo 28 maggio, il vettore (ex Telecom Italia) farà partire una campagna promozionale per tutti i suoi utenti, sia legati ai servizi mobili che a quelli di linea fissa. Per il momento, c'è un certo alone di mistero sull'iniziativa ma è anche vero che un Primo premio è già in palio. In ...

Consenso trattamento dati Vodafone Happy - SMS informativo su GDPR dal 21 maggio : Non c'è da stupirsi se proprio oggi affronteremo il tema del Consenso al trattamento dati Vodafone Happy, ossia del programma fedeltà che l'operatore mobile dedica ai suoi clienti. Questo perché l'argomento è il protagonista di una nuova campagna informativa via SMS partita proprio oggi 21 maggio. Quali sono i dettagli che gli utenti devono conoscere? Come ormai sanno tutti i clienti del vettore rosso, Vodafone Happy è l'iniziativa ...

Vodafone Happy Friday regala buoni sconto Goldenpoint o Tifoshop : Il Vodafone Happy Friday di questa settimana regala buoni sconto del 20% da spendere presso i negozi o il sito Goldenpoint sulla collezione mare oppure da utilizzare per i vostri acquisti sportivi su Tifoshop.com. Quale avete scelto? L'articolo Vodafone Happy Friday regala buoni sconto Goldenpoint o Tifoshop proviene da TuttoAndroid.

Sconto Goldenpoint e Tifoshop con Happy Friday Vodafone del 18 maggio : tutte le condizioni : Un considerevole Sconto Goldenpoint oppure Tifoshop è il regalo Happy Friday Vodafone di questo venerdì 18 maggio. Il vettore mobile garantisce la doppia opzione di scelta ai suoi clienti, per chi magari in vista dell'estate ha bisogno di qualche nuovo costume ma non solo o di qualche articolo sportivo brandizzato con i colori della sua squadra del cuore. Quali sono nel dettaglio le condizioni per ognuno dei due coupon, naturalmente non ...

Vodafone Happy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia : Ancora una volta arriva in anticipo la comunicazione del nuovo regalo di Vodafone Happy Friday in arrivo il prossimo venerdì 11 maggio. L'operatore regala infatti agli iscritti del programma in questione 10 euro di sconto da utilizzare per i biglietti di Trenitalia acquistati tramite l'app Trenitalia o sul sito web ufficiale della società. L'articolo Vodafone Happy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia proviene da ...

Sconto Trenitalia con l’Happy Friday Vodafone dell’11 maggio : condizioni e limiti : Lo Sconto Trenitalia con l'Happy Friday Vodafone dell'11 maggio è la nuova anteprima con la quale il vettore mobile seduce i suoi già clienti iscritti al programma fedeltà. Senza aspettare la giornata di venerdì, attraverso uni suoi canali social e uno spot TV con protagonista l'ormai insostituibile Tiziano Ferro (video al termine dell'articolo), il vettore ci fa già conoscere il nuovo regalo legato ad un suo storico partner. Non è la prima ...

Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store : Vodafone Happy Friday di questa settimana regala due buoni acquisto da 10 euro utilizzabile presso i Mondadori Store aderenti con una spesa minima di 30 euro: ecco i dettagli dell'omaggio in arrivo domani, 4 maggio. L'articolo Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store proviene da TuttoAndroid.

Sconto Mondadori con l’Happy Friday Vodafone del 4 maggio : tutti i negozi dove sfruttarlo : Lo Sconto Mondadori è il protagonista dell'anteprima Happy Friday Vodafone di domani 4 maggio: il vettore mobile questa settimana ha deciso di anticipare i tempi e dunque ha già reso noto il premio dedicato a tutti gli iscritti al programma Vodafone Happy. Presso la nota catena di libri, ecco che sarà possibile usufruire di un risparmio sul proprio acquisto. Esainiamo da vicino le condizioni esatte del premio Happy Friday Vodafone: lo Sconto ...

