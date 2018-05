Voci di Maggio | la Sardegna in mostra dalla musica alla gastronomia

Il Palio di Nepi si festeggia a tavola e La Maddalena si anima per "Voci di Maggio" : Nepi invita tutti "Al Desco dei Borgia" per dare il via ai festeggiamenti del Palio. Sarà come di consueto la cena propiziatoria, in programma il 26 maggio nella suggestiva cornice della Rocca, ad ...