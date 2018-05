“Visto?” E Filippo Contri cede Dopo il Grande Fratello spunta quel fatto che non lascia

caffeinamagazine

: RT @NotLuvi: Qualcuno mi spiega cosa hanno detto di così tanto grave Filippo ed Emma per beccarsi il monologo della Carmen inviperita? Perc… - gloria_13h : RT @NotLuvi: Qualcuno mi spiega cosa hanno detto di così tanto grave Filippo ed Emma per beccarsi il monologo della Carmen inviperita? Perc… - angelozziclaudi : @PalmyXy Ma Filippo cosa è andato a fare visto, che non ha detto proprio nulla? - lovefoodandband : @iramasgirl A me sembra che Emma lo abbia preso per Uomini e Donne eh??, non ho mai visto Carmen limonare o fare sce… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La crisi della prima coppia della quindicesima edizione delè ormai superata. Prima di uscire dalla casa,è riuscito a riprendersi Lucia che, giornogiorno, non ha potuto fare a meno delle attenzioni del romano. Una passione scoppiata la prima settimana del reality show, quandosi è dovuto scontrare alla nomination con un altro dei super-boni, Valerio Lo Grieco. Il pugliese aveva accusato il romano di aver iniziato la relazione con la commessa romana per evitare l’uscita e conquistare il pubblico da casa. “Questo è un programma, fatelo che vogliono vedere nonlo che volete essere” aveva detto riferendosi proprio alla love story inventata ad hoc, aggiungendo: “Avrei potuto farla dal primo giorno con chiunque”. Inventata o no, la storia trae Lucia è proseguita tra alti e bassi e proprio durante gli ...