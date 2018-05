Violenta la moglie davanti ai figli piccoli - choc nel Napoletano : Minacciata di morte quasi quotidianamente, più volte malmenata anche in presenza dei figli minorenni, costretta con la violenza a rapporti sessuali. È l'inferno che nell'ultimo anno si è trovata a ...

Orrore nel Napoletano : Violenta la moglie davanti ai figli piccoli - arrestato : Questa mattina, alle prime luci dell?alba, i carabinieri della stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un?ordinanza di applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari...

Arezzo - stupra la moglie dopo averla scoperta con l'amante/ Violenta aggressione : ecco i capi d'accusa : Arezzo, stupra la moglie dopo averla scoperta in auto con l'amante: prima li picchi entrambi e poi a casa abusa di lei. Arrestato 37enne: sostiene che lei "era consenziente"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:28:00 GMT)

Fermo - spara col fucile alla moglie e la uccide/ Ultime notizie : omicidio al culmine di una Violenta lite : Fermo, spara col fucile alla moglie e la uccide: omicidio al culmine di una violenta lite. Le Ultime notizie sul delitto in contrada Pian di Torre, a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:48:00 GMT)

Violenta la moglie e dà un coltello al figlio di 4 anni : "Feriscila" : Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania per violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Le accuse sono pesanti: il giovane avrebbe segregato e...