Vigile ucciso | cambia accusa per complice

POTENZA - PADRE SUICIDA DOPO AVER UCCISO IL FIGLIO/ Ultime notizie - ex Vigile spara al 37enne in auto : POTENZA, PADRE uccide il FIGLIO e poi si SUICIDA: Ultime notizie, ipotesi omicidio-suicidio nel rione Betlemme, ex vigile urbano spara al FIGLIO 37enne e poi si toglie la vita in casa (Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:14:00 GMT)