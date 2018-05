Video Partita del Cuore 2018 6-3 highlights e gol Totti e Cassano | spettacolo anche

Partita del cuore - la clamorosa gaffe di Penelope Cruz : “pasta - cazzo e pepe” [Video] : Grande emozione ieri durante la Partita del cuore, in ricordo di Fabrizio Frizzi, conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, due grandi amici. Genova ha regalato grande spettacolo con una coreografia in onore del conduttore. Madrine della serata la campionessa paralimpica Bebe Vio e l’attrice Penélope Cruz, di fronte la Nazionale italiana cantanti contro i campioni del Sorriso. All’inizio della Partita paura per Savoretti, brutto scontro con ...

Benji e Fede alla Partita del Cuore - dall’incidente con Jack Savoretti al gol di Fede per la Nazionale Cantanti (Video) : Benji e Fede alla Partita del Cuore protagonisti dell'incontro benefico allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: mercoledì 30 maggio si è disputata la ventisettesima edizione della Partita del Cuore, tra Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso. Il duo più amato dalle nuove generazioni è sceso in campo sin dai primi minuti della Partita: Benji in porta, mentre Fede all'attacco insieme a Moreno. A due minuti dall'inizio della Partita, però, ...

Video/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna - 82-79 - : highlights della partita - Basket A2 - semifinali gara 2 - : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna , 82-79, highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei Basket Serie A2.

Video/ Feralpisalò Catania (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C quarti play off - andata) : Video Feralpisalò Catania (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, andata dei quarti di finale play off della Serie C. Etnei al pareggio con Ripa.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:58:00 GMT)

Video/ Cosenza Sambenedettese (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C - play off quarti - andata) : Video Cosenza Sambenedettese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida come andata dei quarti di finale dei play off di Serie C. Bruzi avanti con Bruccini e Baclet.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Brescia Olimpia Milano (70-76) : highlights della partita (Basekt Serie A1 - semifinale gara 4) : Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 70-76): highlights della partita, valida come gara 4 delle semifinali play off di basket Serie a1. L'Ea7 vola in finale.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:50:00 GMT)

Video/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna (82-79) : highlights della partita (Basket A2 - semifinali gara 2) : Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna (risultato finale 82-79): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei basket Serie A2.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:36:00 GMT)

Video/ Partita del Cuore 2018 (6-3) highlights e gol della partita. La nazionale Cantanti trionfa al Marassi : Video Partita del Cuore 2018 (risultato finale 6-3): highlights e gol del match di beneficenza. La nazionale Cantanti trionfa al Marassi contro la formazione del Sorriso.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:24:00 GMT)

Frizzi - Carlotta Mantovan alla Partita del Cuore dopo la morte del marito Video : Ormai sono passati due mesi circa da quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciati lasciando un vuoto incolmabile. Il conduttore tv era molto amato da tutti, sia dal pubblico da casa che dai colleghi conduttori. Frizzi lo scorso ottobre aveva avuto un malore causato da un attacco ischemico. Subito dopo il conduttore era stato costretto a interrompere la conduzione de L’Eredita' fino al mese di dicembre, quando aveva trovato la forza per tornare a fare ...

La Partita del Cuore 2018 ricorda Fabrizio Frizzi (Video) : La Partita del Cuore 2018 ricorda Fabrizio Frizzi a poco più di due mesi dalla sua scomparsa. Ci pensano gli amici di sempre Antonella Clerici e Carlo Conti, chiamati a condurre questa 27esima edizione, la prima senza Frizzi, con l'aiuto di Paolo Belli, cui è affidato il compito di far partire ufficialmente l'omaggio dello stadio subito prima del calcio d'inizio.prosegui la letturaLa Partita del Cuore 2018 ricorda Fabrizio Frizzi (Video) ...