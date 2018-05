VIDEO Filippo Tortu vola sui 100m al Golden Gala | pazzesco 10 04 all’Olimpico di Roma

Filippo Tortu / Diretta 100 metri streaming VIDEO e tv : giorni speciali - tra il Papa e Mennea (Golden Gala) : Filippo Tortu, Diretta 100 metri Golden Gala 2018 streaming video e tv con l'azzurro: Gara di altissimo livello a Roma con la speranza azzurra (oggi 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:47:00 GMT)

FILIPPO TORTU/ Diretta 100 metri streaming VIDEO e tv. L'azzurro : punto al personale (Golden Gala 2018) : FILIPPO TORTU, Diretta 100 metri Golden Gala 2018 streaming video e tv con L'azzurro: Gara di altissimo livello a Roma con la speranza azzurra (oggi 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:48:00 GMT)

Filippo Tortu/ Diretta 100 metri streaming VIDEO e tv con l'azzurro (Golden Gala 2018) : Filippo Tortu, Diretta 100 metri Golden Gala 2018 streaming video e tv con l'azzurro: Gara di altissimo livello a Roma con la speranza azzurra (oggi 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 07:55:00 GMT)

Nella macchina di Filippone trovate cocaina ed una siringa usata VIDEO : Tutti abbiamo to il dramma di questa famiglia distrutta nel giro di poche ore, per mano di quest'uomo, Fausto Filippone, che il 20 di maggio ha deciso di porre fine alla vita di sua moglie, gettandola dalla finestra del bagno prima si pensava dal balcone di un appartamento che affittavano agli studenti, a Chieti Scalo, e dove si erano recati mentre era vuoto, a quella di sua figlia, lanciandola da un viadotto dell'A14, e più precisamente a ...

Grande Fratello 15 - "espulsione per Filippo" : le grida e la protesta degli animalisti fuori dalla Casa (VIDEO) : "Espulsione per Filippo, espulsione per Filippoooo. Via dalla Casaaaa". Non si placa l'ira degli animalisti che questo pomeriggio si sono radunati fuori dagli Studi di Cinecittà, a pochi metri dalla Casa del Grande Fratello 15. Il loro bersaglio continua a essere Filippo Contri, il concorrente già denunciato dall'AIDAA per il suo modo "particolare" di educare il cane di famiglia ("Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un ...

DIRETTA - Grande Fratello uscirà tra Alberto - Danilo - Filippo - Lucia o Veronica? VIDEO : Oggi, 29 maggio 2018, andra' in onda la penultima puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Stasera scopriremo quali concorrenti varcheranno la soglia della finale. Al momento il primo finalista è Simone, decretato settimana dal pubblico tramite televoto. Nel mentre c'è ancora in corso il televoto per l'eliminazione di un altro concorrente. La scelta vertera' tra Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e [Video] Veronica. Proprio ...

Tragedia di Francavilla : Filippone sotto effetto di cocaina? VIDEO : La Tragedia del viadotto di Francavilla, in Abruzzo, sembra non essere ancora terminata. Dalle indagini delle autorita', infatti, continuano a emergere particolari sempre più agghiaccianti, che mettono in luce come Filippone, durante l'omicidio della figlia e della moglie, si trovasse, forse, in uno stato psico-fisico non completamente lucido. Insomma, il folle gesto potrebbe esser stato facilitato da sostanze stupefacenti. Filippone ha ...

Minaccia suicidio da cavalcavia A7 ad Assago/ VIDEO tangenziale Milano : effetto emulazione del caso Filippone? : Esattamente come ha fatto nei giorni scorsi Fausto Filippone, un uomo ieri pomeriggio ha Minacciato di gettarsi da un cavalcavia sull'autostrada A7 all'altezza di Assago Milano(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:09:00 GMT)

26 Maggio 2018 - San Filippo Neri : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico [GALLERY] : 1/43 ...

GRANDE FRATELLO 2018/ VIDEO - Danilo contro tutti : Filippo deluso e sempre più distante : GRANDE FRATELLO 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 22:45:00 GMT)

Filippone : piano criminale premeditato - la sua follia 'non vista' dai medici VIDEO : Progettava di uccidere da tempo e l'ha fatto. Domenica scorsa ha gettato la figlia Ludovica di 10 anni da un cavalcavia sull'A 14 all'altezza di Francavilla al Mare, mentre qualche ora prima con un pretesto aveva portato la moglie Marina Angrilli, 51 anni, nella casa di Chieti Scalo, che di solito affittavano agli studenti, per gettarla dal balcone. Infine si è suicidato. I folli gesti [Video] di Fausto Filippone, manager abruzzese di 49 anni, ...

Grande Fratello 15 - Filippo Contri a Lucia Orlando : "Vuoi rischiare con me o no?" (VIDEO) : E' a tutti gli effetti una tormentata relazione quella tra Lucia Orlando e Filippo Contri. Non c'è pace per la coppia che si era formata tra le mura della casa del Grande Fratello con tutti i buoni auspici. I tanti dubbi che stanno attanagliando la giovane commessa hanno messo difficili ostacoli davanti a Filippo che, coinvolto dal rapporto, ha messo un freno per le troppe incomprensioni avute.Subito dopo la puntata in prima serata, andata ...

VIDEO Filippo Tortu vola sui 100 metri! Pazzesco 10.03 - a due centesimi dal record di Pietro Mennea! E Marcell Jacobs… : Filippo Tortu ha fatto saltare il banco al Meeting di Savona. Il 19enne ha corso un fenomenale 10.03 sui 100 metri (0.7 m/s di vento a favore) ed è così diventato il secondo italiano di tutti i tempi sulla distanza, a soli due centesimi dalla leggenda Pietro Mennea. Il brianzolo si è letteralmente superato al Fontanassa lasciandosi alle spalle Marcell Jacobs (10.08). Di seguito il VIDEO di una gara già entrata nella storia dell’atletica ...

Scanzonissima/ Ospiti e diretta 23 maggio : VIDEO - Filippo Bisciglia e la prova della scossa : Scanzonissima, anticipazioni 23 maggio: Gigi e Ross conducono il secondo appuntamento del nuovo game show di Raidue. Mietta e Mudimbi sono i capisquadra della serata. (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:24:00 GMT)