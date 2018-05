Vicenza | bimbo di tre anni trovato morto dai genitori nel lettino | aperta un’inchiesta

fanpage

: Il dramma a #Dueville - GiornaleVicenza : Il dramma a #Dueville - NewsTG_ : #ULTIMORA VICENZA: Bimbo senegalese di 3 anni trovato morto nel suo lettino dai genitori a Dueville: Aperta un'inchiesta - ITnewsVI : Vicenza, violenze famigliari di fronte al bimbo: indagato 41enne - VicenzaToday -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Undi 3è statocadavere nel suodaiche erano andati a svegliarlo per fare colazione con lui. Il piccolo soffriva di una disfunzione cardiaca ed è probabile si tratti di morte bianca, ma è stata tuttavia avviata un'inchiesta per chiarire le cause di quanto accaduto.