Verona : operazione Carabinieri contro il caporalato nel settore agricolo (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Come se non bastasse, i Carabinieri, con l’ausilio del personale sanitario dell’ULSS 9 Scaligera, riscontravano gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario presso l’immobile dormitorio ove i lavoratori venivano ospitati. In particolare, un sovraffollamento dovuto agli eccessivi posti letto in proporzione ai servizi igienici, l’impianto di riscaldamento non funzionante, e, ...