VENETO Sono venete le due scienziate premiate negli Usa per le loro ricerche contro il

Dimessi i dodici intossicati di via Vittorio VENETO - non ci sono tracce di monossido nel sangue : sono stati tutti Dimessi i 12 ricoverati questa notte al San Donato per intossicazione a seguito dell'incendio in abitazione scoppiato in via Vittorio Veneto . Le fiamme, divampate intorno alle 23 , ...

Molise : Bazzarello (Giovani VENETO) - dove ci sono Berlusconi e Fi è vittoria : Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – ‘dove ci sono Berlusconi e Forza Italia c’è vittoria! Congratulazioni a Donato Toma, nuovo Presidente del Molise!”, così il leader dei giovani amministratori di Forza Italia in Veneto Roberto Bazzarello, Vice-Presidente Anci Veneto Under 35 commentando la vittoria del centro-destra in Molise.‘Questo buon risultato dimostra che il lavoro del Presidente Silvio Berlusconi, di Forza ...

Smog - assessore VENETO : “Le criticità ci sono - ma molto è stato fatto” : ”La criticità per quanto riguarda la situazione dell’aria in Veneto c’è, ma va anche detto che i livelli degli inquinanti negli ultimi dieci anni sono calati del 40% grazie agli interventi messi in campo. Ciò nonostante si registrano ancora troppi sforamenti e la Regione resta attivamente impegnata su questo fronte”. L’assessore regionale all’ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin commenta così il rapporto ...

Smog : assessore VENETO - criticità ci sono ma molto è stato fatto (2) : (AdnKronos) - “L accordo per il bacino padano è un passo avanti – conclude Bottacin – con l’indicazione di misure congiunte. E’ peraltro necessario che i fondi statali siano aumentati e impiegati in modo selettivo per queste aree, svantaggiate meteoclimaticamente per la qualità dell’aria. Ma è neces

Fisco : Zaia - in VENETO non ci sono addizionali Irpef aggiuntive ma solo tasse nazionali : Venezia, 9 apr. (AdnKronos) – ‘Nel caso del Veneto è improprio parlare di ‘Addizionale Irpef Regionale”, perché quella che i veneti devono pagare è esclusivamente l’Addizionale Nazionale, il cui intero gettito va a Roma, imposta dai diversi Governi nazionali di centrosinistra che si sono succeduti, e chiamata ‘Regionale’ senza che di ‘Regionale’ ci sia nulla. “. Tiene a precisarlo il ...

