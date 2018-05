Vela – La Cinquecento Trofeo Pellegrini da Sansego verso il traguardo

sportfair

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nella fase finale de LaMargherita è prima a, seguita da Croatia Full of Life Ola e da Luna per te La quarantaquattresima edizione de Laorganizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle, è entrata nelle fasi finali. Alle 20.10 di mercoledì 30 maggio il Vismara 45 Margherita di Piero Burello è stata la prima imbarcazione a passare l’isola croata di. L’equipaggio misto friulano-giuliano, guidato da Piero Burello aveva preso il comando della flotta già nella giornata di martedì ed è tra i favoriti per ilLine Honour XTutti. A due ore di distanza da Margherita, il passaggio del Class 40 Croatia Full of Life Ola degli olimpionici croati Ivica Kostelic/ Ivan Kljaković Gašpić “Bambi”, prima imbarcazione della categoria X2. Nella mattinata di oggi, giovedì 31 ...