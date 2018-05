huffingtonpost

: Varoufakis: «Savona non mi somiglia. Io volevo la Grecia nell’Euro» - Corriere : Varoufakis: «Savona non mi somiglia. Io volevo la Grecia nell’Euro» - HuffPostItalia : Varoufakis: 'Savona non mi somiglia, io volevo la Grecia nell'euro' - Agenzia_Ansa : Media tedeschi, '#Savona nemico della #Germania. Ci odia, sarà come #Varoufakis' -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Alle elezioni anticipate italiane "ci saremo" e "lo annunceremo il 13 giugno a Milano". Lo ha detto Yanisin un'intervista al Corriere della Sera.Sull'attuale situazione italiana dice:Mi dispiace che Mattarella avesse accettato come ministro degli Interni un misantropo come Salvini. Mi dispiace che Renzi abbia rinunciato a ottenere da Berlino una politica che rendesse i nostri Paesi compatibili con l'zona, lasciando così il campo a Salvini e a Di Maio. E mi dispiace che l'unica preoccupazione di Mattarella fosse bloccare un ministro dell'Economia che aveva espresso ragionevoli preoccupazioni sull'architettura dell'.Sul cosiddetto piano B:Anche la Bce ha un piano che prevede l'uscita dell'Italia dall', si chiama Plan Z. Anche la Germania ce l'ha. Anche Padoan. È normale avere un piano per la gestione delle crisi. Anche i ministri della Difesa hanno un ...