Varoufakis | Euro insostenibile senza riforme | lo diceva pure Macron

Varoufakis : "Savona non mi somiglia - io volevo la Grecia nell'euro" : Alle elezioni anticipate italiane "ci saremo" e "lo annunceremo il 13 giugno a Milano". Lo ha detto Yanis Varoufakis in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'attuale situazione italiana dice:Mi dispiace che Mattarella avesse accettato come ministro degli Interni un misantropo come Salvini. Mi dispiace che Renzi abbia rinunciato a ottenere da Berlino una politica che rendesse i nostri Paesi compatibili con l'eurozona, lasciando così il ...