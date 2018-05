Uva | assolti in appello carabinieri e agenti Tensione in aula dopo la sentenza

Caso Uva - imputati assolti in appello : 14.58 I due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, sono stati assolti in appello. La sentenza di assoluzione ha confermato l'esito del primo grado di giudizio. Le accuse erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.L'accusa aveva chiesto pene fino a 13 anni. Giuseppe Uva fu fermato a Varese il 14 giugno 2008 per schiamazzi, insieme a un suo amico. I due furono portati in caserma e separati. ...

Caso Uva - assolti in appello due carabinieri e sei poliziotti. Erano imputati per omicidio e sequestro di persona : La Corte d’assise d’appello di Milano ha assolto i due carabinieri e i sei poliziotti imputati per la morte di Giuseppe Uva, avvenuta poco più di dieci anni fa, a Varese. I giudici hanno in sostanza confermato il verdetto di primo grado. Le accuse Erano di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Il sostituto procuratore generale Massimo Gaballo aveva chiesto di condannare a 13 anni i due militari e a 10 anni e mezzo i sei agenti. Uva ...