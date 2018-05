: RT @ItaliaOggi: Da domani al via i dazi Usa su alluminio e acciaio Ue - GHERARDIMAURO1 : RT @ItaliaOggi: Da domani al via i dazi Usa su alluminio e acciaio Ue - ItaliaOggi : Da domani al via i dazi Usa su alluminio e acciaio Ue - NotizieIN : Usa:da domani dazi a Ue,Messico, Canada -

Da mezzanotte gli Stati Uniti imporranno isulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa,Le imposte ammonteranno al 25% del valore per l'acciaio e al 10% per l'alluminio. Il segretario al Commercio Ross ha spiegato che i negoziati con l'Ue hanno portato a progressi ma non sufficienti per garantire le esenzioni. "Un brutto giorno per il commercio mondiale. Misure inaccettabili", dice il presidente della Commissione Ue, Juncker, annunciando contromisure immediate(Di giovedì 31 maggio 2018)