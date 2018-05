Usa | Trump twitta foto con Kim Kardashian alla Casa Bianca

Usa - media : 'Trump pronto ad annunciare dazi nelle prossime ore' : Secondo il "Washington Post" il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intenderebbe annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, ...

Russiagate - Nyt : Trump chiese Sessions revoca autoricUsazione : Russiagate, Nyt: Trump chiese Sessions revoca autoricusazione Russiagate, Nyt: Trump chiese Sessions revoca autoricusazione Continua a leggere L'articolo Russiagate, Nyt: Trump chiese Sessions revoca autoricusazione proviene da NewsGo.

Usa - paura per Melania Trump : è scomparsa da tre settimane : Che fine ha fatto Melania Trump? La first lady degli Stati Uniti non si vede in pubblico da quasi tre settimane e dall'Atlantico al Pacifico si rincorrono le voci e i complottismi sulla sua sorte. ...

Russiagate - Nyt : Trump chiese Sessions revoca autoricUsazione : Nel marzo 2017 il presidente Usa Donald Trump rimproverò l'attorney generale Jeff Sessions per essersi ricusato nelle indagini sul Russiagate e gli chiese di tornare sui suoi passi perché voleva ...

Incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : coreani volano negli Usa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà. Appuntamento il 12 giugno a Singapore. Intanto uno dei più alti

Usa : presidente Trump promette di salvare la cinese Zte - sua figlia Ivanka registra nuovi marchi a Pechino : ... sua figlia Ivanka ha collezionato in tutto 34 registrazioni di marchi in Cina che le consentiranno di capitalizzare investimenti nella seconda economia mondiale. , Res,

Usa - Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza : in Africa aumentano gli aborti clandestini : Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini Dopo la decisione del presidente, in Kenya le donne non hanno più accesso gratuito ai contraccettivi Continua a leggere L'articolo Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini proviene da NewsGo.

Coree - vertice sorpresa Kim-Moon : “volontà di incontrare Trump”/ Usa “procediamo molto bene” : summit riaperto? : Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:04:00 GMT)

Usa - Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale : Usa, Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale Usa, Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale Continua a leggere L'articolo Usa, Trump firma ordini esecutivi per revisione burocrazia federale proviene da NewsGo.

Usa-Corea del Nord - Trump riapre al vertice con Kim : «Colloqui molto produttivi» : Donald Trump ribadisce su Twitter che il summit con il leader Nordcoreano Kim Jong-un potrebbe comunque svolgersi il 12 giugno a Singapore. «Abbiamo avuto colloqui molto produttivi con la Corea...

Corea del Nord - riaperto dialogo con Usa. Trump : "Colloqui produttivi" - : Il tycoon, su Twitter, apre alla possibilità di ripristinare il summit previsto per il 12 giugno a Singapore e cancellato giovedì. Un nuovo cambio di direzione dovuto ai toni NordCoreani concilianti. ...

Coldiretti - dazi : balzo del 6% del Made in Italy Usa nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...

Vertice Trump-Kim Jong-un - il segnale è chiaro : con gli Usa non si può trattare. Solo arrendersi : La scelta di Trump di far saltare il Vertice con Kim Jong-un è una mossa irresponsabile. Le motivazioni per cui è stato fatto saltare sono un puro pretesto: un po’ di insulti – reciproci – non sono certo motivo sufficiente. Così come il fatto che Trump abbia voluto evitare il possibile sgarbo di veder annullato il Vertice da parte del presidente nord coreano, è una logica demente con cui non si potrà mai arrivare ad un accordo ...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice tra Trump e Kim : Pyongyang tende la mano : ...nelle recenti dichiarazioni" di Kim."E'inappropriato in questo momento avere questo incontro a lungo pianificato" e questa è una "enorme battuta d'arresto per la Corea del Nord e per il mondo", ha ...