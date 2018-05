Usa | dazi all’Ue su acciaio e alluminio Juncker annuncia | «Ora contromisure»

Gli Usa annunciano i dazi all'Europa da mezzanotte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

DAZI TRUMP/ Gli Usa decidono di applicarli ad acciaio e alluminio di Ue - Canada e Messico : DAZI Usa, TRUMP decide di estendere quelli applicati su acciaio e alluminio anche a Unione europea, Canada e Messico . La Cina per ora resta ancora esclusa(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:34:00 GMT)

Dagli Usa via ai dazi su acciaio e alluminio contro Ue - Canada e Messico : Scattano le tariffe del 25% sull’ acciaio e del 10% sull’ alluminio importate negli Usa dalla Ue. Lo ha annunciato il ministro del Commercio Wilbur Ross in una dichiarazione. Juncker: «Inaccettabile, reagiremo»....

Usa : dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

Gli Usa annunciano : dazi su acciaio e alluminio in vigore per Ue - Canada e Messico : ... avevano dichiarato congiuntamente la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem e il ministro dell'Economia giapponese, Hiroshige Seko. Per Malmstroem e Seko i dazi Usa "avrebbero un ...

Gli Usa annunciano i dazi all'Europa. Ue : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

Usa : da domani dazi a Ue - Messico - Canada : 16.19 Da mezzanotte gli Stati Uniti imporranno i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Canada e Messico Le imposte ammonteranno al 25% del valore per l'acciaio e al 10% per l'alluminio. Il segretario al Commercio Ross ha spiegato che i negoziati con l'Ue hanno portato a progressi ma non sufficienti per garantire le esenzioni. "Un brutto giorno per il commercio mondiale. Misure inaccettabili", dice il presidente della ...