Usa | dazi all’Ue su acciaio e alluminio Juncker annuncia | «Ora contromisure»

G7 - Scholz : dazi Usa sbagliati - Ue reagirà : 6.40 I dazi che gli Stati Uniti hanno deciso di attuare unilateralmente sono "sbagliati" e "illegali". Lo afferma il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, a margine dei lavori del G7. Ci sono delle regole "fissate a livello internazionale" e i dazi le infrangono, ha aggiunto Scholz, precisano che l'Unione europea "reagità in modo forte e intelligente".

Dazi - Juncker : “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” : Dazi, Juncker: “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” Dazi, Juncker: “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” Continua a leggere L'articolo Dazi, Juncker: “Ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi” proviene da NewsGo.

Usa - scattano i dazi per Europa - Canada e Messico : Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico Continua a leggere L'articolo Usa, scattano i dazi per Europa, Canada e Messico proviene da NewsGo.

Usa : dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

Dazi : impatto Italia limitato - in Usa 2% produzione : "Nervi saldi e attenzione a non innescare una guerra commerciale devastante per un paese esportatore come l'Italia, seconda potenza manifatturiera e secondo produttore di acciaio in Europa dopo la ...

Usa : dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

Dazi su acciaio e alluminio : scontro Usa-Ue<br>Scattano a mezzanotte : Aggiornamento giovedì 31 maggio 2018 - Dalla mezzanotte di oggi, cioè da domani 1 giugno 2018, scattano i Dazi USA sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada secondo quanto comunicato dal Segretario al commercio Usa Wilbur Ross. La minacce dei leader europei ("reagiremo") non hanno fatto recedere Trump dall'applicazione degli annunciati Dazi. Il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha replicato ...

Affondo Usa : da Mezzanotte dazi su acciaio e alluminio anche per l'UE. Juncker non ci sta : "E' protezionismo" : Scure dazi per per Ue, Canada e Messico. E' infatti arrivato l'annuncio Usa sui dazi commerciali. Il segretario al commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, da detto che gli Usa applicheranno da ...

Usa impongono dazi su acciaio e alluminio da Ue - Canada e Messico : Parlando ai microfoni di Cnbc da Parigi alla vigilia della sua partenza per la Cina, Ross ha dichiarato che il valore di quei dazi "rappresenta una piccola frazione della nostra economia da 18.000 ...

Usa : dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker : 'Ci saranno contromisure' : 'La eventuale rappresaglia non avrà un impatto significativo sull'economia Usa', ha aggiunto. 'I dazi su acciaio e alluminio che abbiamo deciso hanno una rilevanza minima rispetto alle economie ...

Dazi Usa contro Europa - Canada e Messico/ Ue - Juncker : “Decisione preoccupante - ma ci saranno contromisure” : Dazi Usa, Trump decide di estendere quelli applicati su acciaio e alluminio anche a Unione europea, Canada e Messico. La Cina per ora resta ancora esclusa(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:36:00 GMT)

Dazi : Gentiloni - decisione Usa ingiustificata - risposta Ue unita : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Preoccupa l’introduzione di #Dazi Usa su acciaio e alluminio europei. è una decisione ingiustificata. Il protezionismo non tutela gli interessi delle imprese e del lavoro. La risposta europea sarà unita e proporzionata”. Lo scrive il premier uscente Paolo Gentiloni su twitter. L'articolo Dazi: Gentiloni, decisione Usa ingiustificata, risposta Ue unita sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dazi Usa : Messico annuncia contromisure : ANSA, - CITTA' DEL Messico, 31 MAG - Il governo messicano ha annunciato oggi che applicherà misure equivalenti contro gli Stati Uniti, dopo che l'amministrazione Trump ha deciso l'imposizione di Dazi ...

Dazi Usa : Messico annuncia contromisure : Il ministero dell'Economia ha detto che si adotteranno tasse all'importazione dagli Usa di una serie di prodotti, che vanno dall'acciaio alla carne suina, passando per prodotti agricoli come l'uva o ...