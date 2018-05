Uomini e Donne puntata 31 maggio 2018 trono over

Uomini e Donne - Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo di nuovo insieme : Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani erano in crisi, ma i due, che si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno iniziato la convivenza poco dopo la scelta, hanno dichiarato di aver superato il momento difficile. Ne avevamo parlato poco tempo fa, Ginevra aveva anche ammesso di essere tornata a vivere a Napoli dai genitori, mentre Claudio era rimasto nella casa che condividevano. Ma ora sembra tornato il sereno tra i due. Ecco ritornato il ...

Uomini e Donne - Giorgio dà l'addio al Trono Over Video : Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne, l'annuncio del cavaliere arriva nella puntata di oggi del Trono Over. Altro aggiornamento importante è la fine della storia tra Gemma e Marco. Il cavaliere toscano dagli occhi azzurri ha confessato di essere innamorato della Galgani, ammettendo però che tra loro si è rotto qualcosa dopo la riapertura del 'capitolo Giorgio Manetti'. Due addii assolutamente inaspettati nel programma di Maria de Filippi. Di to ...

Anticipazioni Uomini e donne 31 maggio : in onda il trono classico? Video : Cosa verra' trasmesso domani pomeriggio 31 maggio [Video] a Uomini e donne? Andra' in onda il trono classico oppure ritorneranno gli over? Il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi si pone questa domanda dato che quella di domani e quella di venerdì saranno le ultime puntate di questa edizione del programma in onda su Canale 5. Dopidichè vedremo che Uomini e donne chiudera' i battenti per la consueta pausa estiva per poi ritornare in ...

Uomini e Donne : Nilufar supera la crisi con Giordano? (FOTO) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne si sono chiariti? Alcune settimane fa a Uomini e Donne c’è stata la scelta di Nilufar Addati. La giovane ex tronista è arrivata alla fine del suo percorso nel popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi con Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ed è stato proprio quest’ultimo a spuntarla. Tuttavia da lì a pochi giorni Nilufar è finita nell’occhio del ciclone ...

Uomini e Donne oggi - Giordano : promessa a Sara mantenuta : fan sorpresi : oggi Uomini e Donne, grande sorpresa: Giordano, Nilufar, Sara e Luigi insieme Dopo la scelta e dopo il si ricevuto da Luigi Mastroianni, Sara Affi Fella ha fatto una speciale richiesta a Giordano. L’ormai ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto a Mazzocchi di promettergli che una volta fuori dalla trasmissione si sarebbero rivisti […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Giordano: promessa a Sara mantenuta: fan sorpresi proviene da ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano ancora insieme : Il detto 'dopo la tempesta arriva il sereno' ha portato fortuna a Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: i due dopo giorni di fuoco sono tornati a sorridere insieme. Dopo la rivelazione choc di Stefano ...

GEMMA GALGANI E MARCO CAPPAGLI/ Uomini e Donne : "Per la prima volta - Tina ha avuto ragione" : GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI: storia al capolinea per la coppia del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere toscano interrompe la relazione con la dama torinese

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che annuncia la scelta di Sara. Si parte con il filmato dell’arrivo di Sara nella villa seguita poco dopo dai due corteggiatori che esprimono la propria ansia per la scelta in vista. Sara sceglie di incontrare per primo Lorenzo, secondo lui tra di loro c’è qualcosa e non nasconde una certa tensione; Luigi che li osserva dalla sua stanza attraverso il monitor crede che il rivale ...

Uomini e Donne news - Marta difende Nilufar : il commento social : news Uomini e Donne, Marta Pasqualato commenta la confessione di Nilufar: importanti dichiarazioni Marta Pasqualato ha commentato ciò che è accaduto nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Prima della scelta di Sara, Maria De Filippi ha parlato delle polemiche nate sui social nei riguardi di Nilufar e del suo ex corteggiatore Stefano. […] L'articolo Uomini e Donne news, Marta difende Nilufar: il commento ...

Ascolti tv Uomini e Donne - la scelta di Sara è la più vista della stagione : la classifica completa : Uomini e Donne Ascolti tv: qual è stata la scelta più vista nella stagione 2017-2018? Si è rivelato un vero e proprio successo il Trono di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Partito tra le polemiche e le critiche per via della rottura improvvisa con Nicola Panico, con il quale aveva partecipato all’ultima edizione […] L'articolo Ascolti tv Uomini e Donne, la scelta di Sara è la più vista della stagione: la classifica completa proviene ...

SARA AFFI FELLA E LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e donne - la scelta fa boom di ascolti : pubblico ancora in delirio! : Il pubblico di Canale 5 si divide e mentre Uomini e donne fa boom di ascolti con SARA AFFI FELLA e LUIGI MASTROIANNI c'è chi vuole Lorenzo Riccardi sul trono.