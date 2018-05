Uomini e Donne news | Marta difende Nilufar | il commento social

Ascolti tv Uomini e Donne - la scelta di Sara è la più vista della stagione : la classifica completa : Uomini e Donne Ascolti tv: qual è stata la scelta più vista nella stagione 2017-2018? Si è rivelato un vero e proprio successo il Trono di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Partito tra le polemiche e le critiche per via della rottura improvvisa con Nicola Panico, con il quale aveva partecipato all’ultima edizione […] L'articolo Ascolti tv Uomini e Donne, la scelta di Sara è la più vista della stagione: la classifica completa proviene ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - foto : sorrisi e sguardi complici a Milano : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La coppia beccata per le strade di Milano mentre si scambia sguardi e sorrisi complici, ecco le foto.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Ginevra e Claudio di nuovo insieme : sorpresa d’amore : Uomini e Donne, Ginevra e Claudio: crisi superata, la dichiarazione d’amore È di qualche settimana fa il gossip che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Claudio e Ginevra hanno vissuto un periodo di crisi che è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La coppia di Uomini e Donne è andata a convivere poco dopo […] L'articolo Uomini e Donne, Ginevra e Claudio di nuovo insieme: sorpresa d’amore proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - la ‘star’ del programma Nilufar Addati ha preso in giro tutti : “Ho fatto la più grande stronzata della mia vita” : Caos a Uomini e donne. “Ho fatto la stronzata più grande dei miei vent’anni di vita. Ora il senso di colpa mi sta mangiando“, dice Nilufar Addati, una delle troniste dell’ultima edizione del programma. La ragazza, da corteggiatrice dell’ex tronista Mattia Marciano, a novembre scorso era stata promossa a volto di punta e dopo alcuni mesi di trono neanche aveva deciso di uscire dalla trasmissione al fianco di Giordano ...

“Minacce - ricatti e foto hard” : da Uomini e Donne al tribunale. Nilufar e l’ex corteggiatore Stefano - che macello : Le accuse, le scuse, il mea culpa, il caos, gli avvocati di mezzo. Così, in meno di dieci parole, si può sintetizzare la situazione Nilufar a Uomini e Donne. Ma solo quella degli ultimissimi giorni, perché di fatto, solo qualche settimana fa, aveva scelto Giordano e, tra gli applausi del pubblico e sotto una pioggia di petali rossi, era uscita trionfante dallo studio. Poi è arrivato Stefano Guglielmini a rompere le cosiddette uova nel ...

Uomini e Donne - oggi - giovedì 31 maggio - in onda l'over : l'addio tra Gemma e Marco : oggi, giovedì 31 maggio, andrà in onda il trono over di Uomini e Donne. La stagione del dating show di Canale 5 sta per concludersi con le due ultime puntate.Nell'appuntamento di oggi, si riapre il capitolo Gemma, la cui storia con l'aitante cavaliere Marco, è ormai giunta al capolinea. Gli esiti erano ancora incerti ma, a quanto pare, Marco giungerà alla decisione definitiva di chiudere la storia con la dama torinese.--Il cavaliere si è sentito ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato commenta sui social il triste episodio che ha visto protagonista Nilufar Addati : L'ex corteggiatrice dichiara: "So quanto male faccia il massacro mediatico e non sono d'accordo che venga fatto a nessuno".

Uomini e Donne puntata 31 maggio 2018 trono over : anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Ursula e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne puntata 31 ...

L’avete sentita? Uomini e Donne - Sara l’ha detto all’orecchio di Giordano. Proprio durante la sua scelta : Uomini e Donne, e anche Sara Affi Fella ha scelto. Mancava solo lei degli ultimi tronisti di questa stagione. Prima Nilufar Addati, poi Mariano Catanzaro e ora anche la ex protagonista di Temptation Island ha terminato il suo percorso nello studio di Maria De Filippi. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la scelta vera e propria. Il ...

Uomini e donne - l’inganno di Nilufar : ‘Il senso di colpa mi sta mangiando’ : A pochi giorni dalla conclusione del suo trono (QUI per rivivere il giorno della scelta), una vera e propria bufera si è abbattuta su Nilufar Addati. La ragazza, infatti, è stata accusata dall’ex corteggiatore Stefano Guglielmini di aver avuto una storia con lui durante l’esperienza a Uomini e donne. Nilufar e Stefano si conoscevano già prima di partecipare al dating show di Maria De Filippi, dove la Addati è entrata come tronista ...

Uomini e Donne - Stefano Guglielmini e le minacce a Nilufar Addati : "Basta con queste cavolate" : Dalla pubblicazione dei primi frammenti del mea culpa di Nilufar Addati, rea di aver avuto un accordo segreto non rispettato (all'insaputa della redazione di Uomini e Donne) con Stefano Guglielmini, sul web, si è scatenato un vero e proprio polverone con un botta e risposta senza controllo.prosegui la letturaUomini e Donne, Stefano Guglielmini e le minacce a Nilufar Addati: "Basta con queste cavolate" pubblicato su Gossipblog.it 31 maggio ...