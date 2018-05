Uomini e Donne news | Andrea parla di Giulia in un' intervista | ' io la amo ancora'

Uomini e Donne - Nilufar confessa il complotto : ‘Ero sotto ricatto’ Video : La puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 30 maggio, è stata molto importante [Video]. Sara Affi Fella ha, finalmente, fatto la sua scelta. Tra lacrime di gioia e di dolore, la ragazza ha portato a compimento la sua esperienza scegliendo Luigi. Poco prima del suo ingresso in studio, però, Maria De Filippi ha fatto entrare Nilufar Addati e la sua scelta Giordano. La ragazza ha subito esordito parlando di tutta la vicenda che di recente sta ...

Lorenzo Riccardi - il personaggio controverso di Uomini e Donne : Il trono classico di Uomini e Donne 2018 si è appena concluso con la scelta del corteggiatore Luigi Mastroianni da parte della tronista Sara Affi Fella. L'altro contendente è stato Lorenzo Riccardi, uno dei personaggi più controversi della trasmissione che Maria De Filippi conduce da anni. Di lui si può dire che ha 22 anni, vive a Milano e, siccome ha amici nel mondo dello spettacolo, è stato spesso accusato di aver voluto partecipare al ...

'Uomini e donne' ecco la scelta di Sara - proteste in studio Video : Il 30 maggio il pubblico ha avuto modo di assistere alla scelta di Sara Affi Fella. La ragazza, dopo mesi di alti e bassi, ha lasciato per sempre Uomini e donne. Ma non lo ha fatto da sola. La sua è stata una decisione a dir poco inaspettata [Video]. Non sono mancate le proteste da parte del pubblico presente in studio il quale si è scagliato contro di lei. Infatti, durante il discorso con Lorenzo, una signora si è alzata e le ha gridato 'Sei ...

Nilufar Addati : Karina Cascella la difende dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne: Karina Cascella dice la sua su Nilufar Addati Nilufar Addati, dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, è diventata la protagonista di numerosi siti di gossip e di polemiche nate sul web. Il motivo? Come ben saprete, l’ex tronista di Maria De Filippi ha ingannato tutto il pubblico di canale 5 per ben tre mesi, intrattenendo una relazione al di fuori delle telecamere durante il suo percorso televisivo. Karina ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne - Stefano Guglielmini rompe il silenzio e fa chiarezza : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:12:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara e Lorenzo in villa senza telecamere : cosa è successo durante i 60 minuti VIDEO : Uomini e Donne: cosa hanno fatto Sara e Lorenzo durante i sessanta minuti in villa senza telecamere? La risposta della tronista Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni a Uomini e Donne. Ma prima della scelta ha trascorso ben sessanta minuti da sola – e senza telecamere – con Lorenzo Riccardi, l’altro corteggiatore del programma. […] L'articolo Uomini e Donne, Sara e Lorenzo in villa senza telecamere: cosa è successo ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Video - Uomini e Donne : "Ho scelto con testa e cuore" : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:27:00 GMT)

Uomini e Donne : Stefano Guglielmini replica a Nilufar Addati : Stefano Guglielmini rompe il silenzio su Nilufar di Uomini e Donne Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In questa circostanza Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni, lasciando con un pugno di mosche in mano il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Il tutto è andato in onda poco fa su Canale 5. Hanno assistito alla puntata anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Come molti sapranno, la prima è finita nell’occhio ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che annuncia la scelta di Sara. Si parte con il filmato dell’arrivo di Sara nella villa seguita poco dopo dai due corteggiatori che esprimono la propria ansia per la scelta in vista. Sara sceglie di incontrare per primo Lorenzo, secondo lui tra di loro c’è qualcosa e non nasconde una certa tensione; Luigi che li osserva dalla sua stanza attraverso il monitor crede che il rivale ...

Uomini e Donne gossip - Nilufar minacciata da Stefano Guglielmini? Parla l’ex corteggiatore : Stefano Guglielmini torna a Parlare di Nilufar dopo la messa in onda della puntata: minacce alla tronista? Ecco come si è difeso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Lo scandalo che ha coinvolto Nilufar, Giordano Mazzocchi e Stefano Guglielmini è stato finalmente affrontato in trasmissione ieri a Uomini e Donne. Prima della scelta di Sara […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nilufar minacciata da Stefano Guglielmini? Parla ...

Uomini e Donne : retroscena segreti sul Nilufar-gate - novità e ambiguità Video : Tramite smentite, confessioni e indiscrezioni sono resi finalmente noti i veri motivi che hanno spinto la tronista Nilufar a mentire. Nilufar Addati, napoletana di venti anni, è stata una delle protagoniste del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne [Video], nella stagione 2017-2018. E' molto rilevante individuare le date del suo percorso visto che la giovane ha commesso uno dei tradimenti più dispettosi che siano mai stati fatti ai ...