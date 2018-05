Una terribile e bellissima giornata in Congo

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una terribile imprudenza costata la vita a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

ESPLODE SIGARETTA ELETTRONICA - Una MORTE TERRIBILE/ Il comunicato dell’azienda : ESPLODE SIGARETTA ELETTRONICA, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:35:00 GMT)

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : "Ora possiamo piangerlo"/ "Sta emergendo Una realtà terribile e devastante" : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria: "Ora possiamo piangerlo. Sta emergendo una realtà terribile e devastante". Confermato il pestaggio.

Stefano Cucchi - la sorella Ilaria : “Ora possiamo piangerlo”/ “Sta emergendo Una realtà terribile e devastante” : Stefano Cucchi, la sorella Ilaria: “Ora possiamo piangerlo. Sta emergendo una realtà terribile e devastante”. Confermato il pestaggio nell'udienza decisiva del processo bis(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:08:00 GMT)

Sangue sulle strade - morta Una 18enne e 4 feriti. Uno schianto terribile - inutile ogni tentativo di salvarle la vita : Ancora una sabato di Sangue sulle strade italiane. Vittima ancora un volta una giovanissima: una ragazza di 18 anni. Gravi altri quattro giovani, trasportati al Pronto Soccorso. È successo poco dopo le 22 quando una chiamata ha allarmato il pronto soccorso che, una volta arrivato lungo al strada statale 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, ha fatto partire i soccorsi. Una volta arrivati sul ...

'Il mio ex è sparito'. Sporge denuncia e lo trova. Ma fa Una scoperta terribile : Non aveva più notizie del suo ex convivente e si è preoccupata: è andata a denunciarne la scomparsa in Questura, ma sono bastati pochi accertamenti per comprendere che lui non era più rientrato a ...

“Sto malissimo”. Tragedia per l’amata star. Una carriera meravigliosa e piena di successi - ma ora la notizia terribile : “Sono distrutto” : La sua carriera musicale è iniziata alla fine degli anni ’60, quando appena 17enne ha iniziato a cercare il successo grazie al suo grandissimo talento. Da quel momento la sua strada è stata costellata di successi. L’annuncio che in queste ore ha dato Huey Lewis, cantante e fondatore dei Huey Lewis and the News, ha lasciato i fan di tutto il mondo senza parole. La drammatica notizia è stata diffusa tramite social e il cantante ...

“L’avete lasciato morire”. Rabbia in ospedale : a soli 8 anni - si presenta con dei sintomi sospetti ma i medici decidono di non effettuare le analisi del sangue - dimettendolo in fretta e furia. Un errore terribile che ha distrutto Una famiglia : Una morte drammatica che fa gridare di Rabbia e dolore, la scomparsa di un bambino avvenuta a soli 8 anni e che poteva essere evitata con un semplice esame del sangue che però non è mai stato effettuato, come rivelato dalle indagini che sono state svolte successivamente. Al ragazzo, che si era recato in ospedale per i forti dolori, era stato diagnosticato soltanto un po’ di mal di stomaco accompagnato da tonsillite. E invece Callum ...

“Aiuto - brucia tutto”. Orrore in cucina a Catanzaro : in piedi davanti ai fornelli - a preparare il pranzo come ogni giorno - non si accorge che qualcosa non va. All’improvviso - la terribile scena. Una dinamica agghiacciante : Una tragedia assurda, agghiacciante, una dinamica da film dell’Orrore che ha scioccato un paese intero e gli utenti sui social, increduli di fronte a quanto accaduto nelle scorse ore in un’abitazione del rione Fortuna a Catanzaro, in Calabria. Qui una donna si trovava impegnata ai fornelli di casa come d’abitudine, intenta a prepararsi da mangiare, quando all’improvviso si è verificato un incidente choc. Dal ...

“Scene d’inferno. Quello che facevano quei poveri cani…”. Smette di nutrire i suoi animali e - dopo qualche settimana - l’epilogo più terribile - forse mai visto prima : “Aveva Una testa tra le fauci…” : Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle ...

Luigi Di Maio - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'A forza di dire no...' - Una fine terribile : "A forza di dire no, Luigi Di Maio perde il contatto con l'elettorato". Alessandra Ghisleri, sondaggista di Euromedia Reserarch, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 commenta così lo stallo di governo a cinquanta giorni dalle elezioni 2018. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, dopo la seconda consultazione con il presidente della Camera Roberto Fico ha confermato l'apertura al Pd per un governo "al rialzo": "Chiedo uno ...

“Grondavo sangue”. Parrucchiere horror. Va nel suo negozio di fiducia per Una pettinatura alla moda. Torna a casa soddisfatta ma quello che le è capitato di notte è terribile : “Non mi riprenderò mai più” : “Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire”, le donne sanno quanto può essere vero questo motto, ma sicuramente Helzie Amnell-Connor, una ragazza di 24 anni di Leeds (Gran Bretagna) non si aspettava di rimanere ferita in questo modo. La giovane circa un mese fa è rimasta vittima di un ‘incidente’ decisamente assurdo, oltre che doloroso. Come tante ragazza ama seguire la moda e per osare qualcosa di diverso ...

“Ma è proprio lei”. Avril Lavigne - cinque anni dopo : alle prese con una dura battaglia contro Una terribile malattia - la cantante aveva fatto perdere le tracce di sé. Ora - rieccola all’improvviso tra lo stupore di tutti (riuscite a riconoscerla ancora?) : Una delle star della musica internazionale più apprezzate al mondo, capace di imporre nel giro di pochissimi anni il suo nome all’attenzione del grande pubblico grazie alla sua grinta e al suo rock trascinante. Una carriera che sembrava lanciatissima quella di Avril Lavigne e che invece si è interrotta di colpo, con l’ultimo album risalente all’ormai lontano 2013 e un lunghissimo periodo di assenza dalle scene che aveva fatto ...

Choc a Domenica Live - la confessione della Cipriani sconvolge. Ospite di Barbara D’Urso - a Una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi - la ex Pupa svela un segreto pesantissimo di uno dei naufraghi e in studio cala il silenzio assoluto. Terribile affronto per Carmelita : Una Domenica particolare, quella vissuta da Barbara D’Urso nella sua Domenica Live. La D’Urso ha ospitato in studio molti naufraghi de L’Isola dei famosi che avrebbero dovuto parlare della loro esperienza in Honduras. Ma le cose, si sa, non vanno mai come dovrebbero andare… E i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per esempio, nella puntata di Domenica 22 aprile, si è partiti con il piede sbagliato: innanzitutto Karina Cascella ha svelato ...