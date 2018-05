Una mostra per celebrare le Lamborghini nel cinema

Paestum : Una mostra dedicata alla Tomba del Tuffatore : Dalle visioni edonistiche settecentesche del mondo di Bacco si passa alle danzatrici caste e al tempo stesso sensuali di Canova per arrivare alle visioni novecentesche, altamente ambigue, di Corrado ...

Il laghetto Fasilides della Mostra d'Oltremare sembra Una fogna : 'Vivo bene nella mia città - commenta un anziano pensionato - al punto da non desiderare mai di lasciarla. In piena estate, quando il caldo è insopportabile è pacifico pensare ad una frequentazione ...

A Bassano - Una mostra vi fa vedere il... retro delle opere d'arte - da Hayez a Canova e non solo : 'Se davanti troviamo le invenzioni', aggiunge Chiara Casarin, 'dietro c'è un mondo di inventari'. La mostra espone una selezione di circa cento opere dei Musei Civici di Bassano: il visitatore vedrà ...

Al Laterano apre Una mostra russa sulle persecuzioni comuniste dalla Rivoluzione d'Ottobre in poi : Il colpo di stato dell'ottobre del 1917 ha, infatti, modificato in modo radicale la vita dei russi, dando tra l'altro il via alla politica di ostilità delle nuove autorità nei confronti della ...

Una grande mostra sul rapporto tra Picasso e l'antico arriva in autunno a Milano - a Palazzo Reale : 'Quando nel 1953', ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , 'Picasso scelse Milano e la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, in parte distrutta dalla guerra, per mostrare al mondo ...

Il peculiare survival horror Beware si mostra in Una demo : Pronti a mettervi al volante in una nebbiosa notte per affrontare tutte le vostre paure? Il survival horror Beware, che è allo stesso tempo un gioco di guida, può essere finalmente provato grazie a una demo, disponibile nella pagina del gioco sulla piattaforma IndieDB.In Beware saremo al volante di un'automobile in una notte particolarmente buia e nebbiosa, incontrando sul nostro cammino dei figuri non proprio amichevoli. Come segnala ...

Tra fotografia e pittura : alla Galleria Sagittaria la mostra 'Sembra un quadro - sembra Una foto' : In questo modo le immagini di politica e cronaca nera, o le immagini iconiche di divi e cantanti, come Liz Taylor, Elvis Presley e altri, migrano dai mass media sulle tele, e si ritrovano a convivere ...

Come appare dall'alto la City 17 di Half-Life 2? Una mappa ce lo mostra : Alle prese con un videogioco dal vasto mondo open world, alcuni giocatori potrebbero appassionarsi all'esplorazione di ogni angolo della mappa, altri si divertirebbero a catturare immagini Come fossero fotografie mentre altri ancora, curiosamente, potrebbero impegnarsi a disegnare dettagliate carte delle enormi ambientazioni che il gioco propone.Konstantinos Dimopoulos, videogiocatore, scrittore e designer con un dottorato in urbanistica e in ...

'Morta Nadia Toffa' : bufala web - la conduttrice mostra Una foto di corna : 'Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall'#aldilà'. Nadia Toffa risponde così, con ironia, alla bufala circolata ieri sulla sua morte. Sui social è diventato ...

Nadia Toffa è morta - Una fake news/ La Iena mostra le corna : “Incredibile - Instagram funziona dall’aldilà” : "Nadia Toffa è morta". La fake news virale su Facebook e Twitter fa il giro del web e fa infuriare i fan della Iena che preferisce, per il momento, non replicare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:48:00 GMT)

A Roma Una mostra celebra il grande fumettista Andrea Pazienza a trent'anni dalla sua scomparsa : 'Con questo evento, che è al suo quarto anno di vita ci prefissiamo di far conoscere, ma non scoprire perché noi già la conosciamo, la marcata connotazione culturale del mondo del fumetto, con l'...

70 anni fa la Biennale di Peggy Guggenheim : a Venezia Una mostra omaggia la grande collezionista : Molte delle opere allora esposte, infatti, furono in seguito donate a diversi musei in tutto il mondo. La mostra, si legge nella presentazione, 'offrirà dunque l'opportunità di riesaminare questo ...

Save the date - Fear/Hope - Una mostra di Letterpress Workers! : ... quello delle stampe analogiche in mostra è Fear/Hope , paura e speranza, binomio che accompagna l'uomo fin dalla notte dei tempi, ed è stato interpretato dai tipografi di tutto il mondo che hanno ...

Una video analisi mostra Detroit : Become Human su PS4 e PS4 Pro : Detroit: Become Human arriva oggi su PS4 (e PS4 Pro) e, dopo la nostra puntuale recensione, l'esclusiva sviluppata da Quantic Dream è stata oggetto di un'accurata analisi ad opera di Digital Foundry.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, su PS4 Pro Detroit: Become Human raggiunge la risoluzione di 3840x2160 con checkerboard rendering, mentre su PS4 base si raggiungono i 1080p. Tutte e due le versioni puntano ai 30fps, anche se ...