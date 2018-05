Un video mostra le inquietanti scene censurate di Agony

Fortnite Battle Royale : i Carrelli della Spesa sono ora disponibili e un video ci mostra come utilizzarli : La giornata di oggi ha visto l'arrivo della nuova patch 4.3 di Fortnite che ha aggiunto interessanti contenuti al famoso gioco di Epic nelle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.In seguito all'aggiornamento, tra le varie novità, si segnalano i folli Carrelli della Spesa che possono essere usati in vari modi e, quindi, risultare molto utili in battaglia.come riporta Kotaku, in rete stanno spuntando vari video che mostrano come usare i ...

World War Z si mostra in un nuovo video gameplay : Fino ad ora non ci sono state molte news relative a World War Z, adattamento videoludico dell'opera di Max Brook. Come un fulmine a ciel sereno però, ecco spuntare un trailer gameplay.Come riporta Gamingbolt il trailer promette una campagna in cooperativa attraverso il mondo con diverse trame e obiettivi, come in tutti i titoli a tema zombie i giocatori saranno in grado di costruire fortificazioni improvvisate ed utilizzare armi fisse per ...

Donna legata e imbavagliata dai colleghi : dopo otto anni la foto che lo dimostra video : Esattamente otto anni fa Dee Ann Fitzpatrick denunciava per la prima volta l’atto di violenza subìto da parte di due colleghi di lavoro, sostenendo di essere stata legata ad una sedia con del nastro adesivo ed imbavagliata come punizione per essersi opposta all’accanimento razzista e misogino dell’agenzia governativa Marine Scotland di Scrabster, sull'estremo nord della costa di Caithness, Scozia [Video]. Oggi per la prima volta le sue ...

Una video analisi mostra Detroit : Become Human su PS4 e PS4 Pro : Detroit: Become Human arriva oggi su PS4 (e PS4 Pro) e, dopo la nostra puntuale recensione, l'esclusiva sviluppata da Quantic Dream è stata oggetto di un'accurata analisi ad opera di Digital Foundry.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, su PS4 Pro Detroit: Become Human raggiunge la risoluzione di 3840x2160 con checkerboard rendering, mentre su PS4 base si raggiungono i 1080p. Tutte e due le versioni puntano ai 30fps, anche se ...

Xiaomi Mi 8 si mostra in un video con il pannello posteriore in vetro trasparente : In attesa della sua presentazione, in programma per il 31 maggio, lo Xiaomi Mi 8 si è mostrato in un nuovo video rigorosamente leaked. Guardiamolo insieme L'articolo Xiaomi Mi 8 si mostra in un video con il pannello posteriore in vetro trasparente proviene da TuttoAndroid.

Mattotti in mostra a Pisa : colori ed emozioni tra Dante e Lou Reed / video / FOTO : Immagini tra arte, letteratura e musica" porta il visitatore nel mondo fantastico di Mattotti, con la possibilità di ammirare una ricca selezione di disegni originali relativi a quattro opere di ...

Il presunto Xiaomi Mi 8 mostra il lettore di impronte nel display in un breve video : Il presunto Xiaomi Mi 8, lo smartphone pensato per festeggiare l'ottavo compleanno della compagnia cinese, mostra in un breve video la presenza del lettore di impronte sotto al display. L'articolo Il presunto Xiaomi Mi 8 mostra il lettore di impronte nel display in un breve video proviene da TuttoAndroid.

L'atteso Kingdom Hearts 3 si mostra in 10 minuti di video gameplay : Kingdom Hearts 3 è un vero videogioco, esiste, è giocabile e abbiamo un video per dimostrarlo!Ricordate i tempi dell'E3 2013? Sono passati alcuni anni e, in quell'occasione, Kingdom Hearts 3 si presentava accanto a The Order 1886, Battlefield 4, Final Fantasy 15 e Halo 5. Ebbene, cinque anni dopo, Kingdom Hearts 3 iniziava a sembrare uno di quei giochi che non sarebbe mai uscito, ma Square Enix è giunta in soccorso di tutti i giocatori senza ...

Cristina Parodi - pioggia di critiche sui social dopo il video in cui mostra la figlia cantante : ... che ha risposto per le rime parlando di 'invidia e cattiveria gratuita' e sottolineando di non aver mosso un dito per aiutare la figlia ad entrare nel mondo dello spettacolo. -- Sparito dalla tv, ...

Errore choc al Grande Fratello 15 : le telecamere mostrano un concorrente sul wc video : Incredibile Errore per la produzione del Grande Fratello: sono state trasmesse delle immagini che hanno indignato il web. A pochi giorni di distanza dalle molte critiche che hanno coinvolto l'ex inquilina della casa Aida Nizar, uscita dopo uno scontro al televoto con Albert, Simone e Luigi, è bufera su internet per una gaffe del reality. A quanto pare, da circa un ora, circola sul web una fotografia presa dalla diretta del GF, programma condotto ...

Days Gone in un imperdibile video gameplay che mostra la prima ora di gioco : Come ormai avrete probabilmente capito sono giorni molto importanti per tutti coloro che sono interessati a Days Gone, esclusiva PS4 sviluppata da Sony Bend Studio in uscita nei primi mesi del 2019 e protagonista assoluta della cover story del numero di giugno di Game Informer.Proprio Game Informer ha avuto la possibilità di giocare la prima ora di Days Gone in compagnia del creative director, John Garvin e del game director, Jeff Ross. Si ...

John Wick 3 : foto e video dal set ci mostrano un Keanu Reeves malridotto - Best Movie : ... l'agguerrito sicario interpretato da Keanu Reeves , che stavolta, parrebbe veramente passarsela male, dato che gli assassini più feroci del mondo gli stan dando la caccia per la taglia sulla sua ...

Un nuovo video gameplay di Tennis World Tour mostra un match tra John McEnroe e Andre Agassi : Mentre nella giornata di ieri abbiamo appreso l'arrivo di Richard Gasquet e John Isner nel roster di Tennis World Tour, oggi si torna a puntare i riflettori sul gioco di Breakpoint e Bigben Interactive.Nello specifico, questa volta possiamo dare uno sguardo a un match tra due leggende di questo sport, ovvero John McEnroe e Andre Agassi.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo filmato di gioco riportato da GoNintendo:Read more…