Un progetto per Roma c' è ed è pronto Guardate nei cassetti

Yoox e il progetto moda per i Mondiali 2018 : moda e calcio si incontrano nell’esclusiva collezione per Yoox: i designer e i brand più cool del momento scendono in campo con lo store online rappresentando creativamente i loro paesi su felpe e t-shirt. Isolda per il Brasile, Delpozo per la Spagna, Kolor per il Giappone, Y /Project, Red Devil al 100%. Ma anche Esteban Cortazar che sceglie la farfalla simbolo della Colombia, Koché che rappresenta l’energia della Francia, mentre ...

Anche Perugia coinvolta nel progetto Sharper Notte europea dei ricercatori : ... il 28 settembre di quest'anno e il 27 settembre del 2019 per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, ...

Spazio : Blue Origin conferma il progetto di conquista della Luna - tra colonie permanenti e industria : Colonizzare la Luna. Da tempo è uno degli obiettivi fondamentali delle principali agenzie spaziali di tutto il mondo, ma anche di molte aziende private. Se SpaceX ha fatto della conquista dell’orbita cisLunare una tappa obbligata in vista dello sbarco umano su Marte, Blue Origin punta a costruire delle basi direttamente sul nostro satellite. La compagnia di Jeff Bezos, nata con l’intento di sviluppare capsule per il volo turistico sub-orbitale, ...

Reggio Calabria : successo al 'Pannella-Vallauri' per l'evento finale del 'progetto Wim' : ... flessibile, competitivo ed attento a valorizzare le differenze di genere, aperto ai rapporti e alle interazioni con il mondo del lavoro e della tecnica del gruppo FS. Tale progetto si è inserito all'...

Migranti in campo con progetto Arca per abbattere i muri : ... 'Coesione e comprensione, rispetto del compagno e della squadra sono i valori che crediamo possano essere veicolati con vigore dallo sport, e in particolare dal calcio: una passione, comune a molti ...

progetto Polizia-Miur per la cultura della legalità : Diffondere tra i ragazzi la cultura della legalità. E' l'obiettivo del Progetto della Polizia, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 'PretenDiamo legalità,...

Il progetto Natura & Disabilità : insieme per Crescere : Si è conclusa nella giornata di ieri presso Villa Mazzanti nel Parco di Monte Mario, la seconda stagione del percorso di inclusione socio-lavorativa dei ragazzi affetti da autismo studenti dell’Istituto Agrario Emilio Sereni, nelle aree verdi di RomaNatura. Il progetto al suo secondo anno, frutto di un protocollo d’intesa tra l’Ente e l’Istituto, nasce dalla volontà di offrire ai ragazzi l’opportunità di apprendere nuovi contenuti didattici ed ...

Gattinara pienone per il saggio di 'progetto danza' - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Gattinara pienone per il ...

Un ex sviluppatore di Naughty Dog è ora Senior Game Designer di un progetto segreto di Sony per PS4 : L'anno scorso, Quentin Cobb ha lasciato Naughty Dog per lavorare su Just Survive, uno sparatutto survival a tema zombie per PC assumendo il ruolo di Senior Game Designer. 12 mesi dopo,è tornato in Sony con lo stesso titolo di lavoro, ma dove sta lavorando - e su cosa sta lavorando - è al momento un mistero.Come segnala Pushsquare, quando è stato chiesto a Cobb per quale studio sta lavorando, lo sviluppatore ha semplicemente risposto "segreto ...

Governo : Martina - Gentiloni adatto per progetto futuro - ma decide lui : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io credo che attorno a Gentiloni si possa costruire un progetto serio fatto di gente responsabile che si occupi davvero dell’interesse generale, ma dovrà decidere lui il suo impegno”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a Carta Bianca a chi gli chiede se Paolo Gentiloni potrà essere il leader del centrosinistra in caso di elezioni. ‘è chiaro che se dobbiamo ...

Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano con il progetto “Una Casa per crescere” : Una Casa per tornare ad essere donna e mamma è “Una Casa per crescere”: il nuovo Progetto di Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano E’ questo il nuovo Progetto avviato dalla comunità San Patrignano che vede Jaguar Land Rover Italia impegnata nell’opera di ristrutturazione di una delle casette interne al “villaggio” garantendo un intervento indispensabile per accogliere le tante mamme che chiedono aiuto per ritrovare, innanzitutto se stesse e ...

Lagodigardacamping : il progetto che trasmette ai turisti l’amore per il Lago di Garda : A circa un mese dall’arrivo dell’estate, la stagione 2018 dei campeggi e dei villaggi turistici entra nel vivo, con il Veneto che è pronto a recitare ancora una volta la parte del protagonista. Regione leader per l’accoglienza dei turisti italiani e stranieri nelle strutture en plein air, grazie alla lunga tradizione nel settore e alla varietà di un paesaggio che combina mare, Lago, montagna e città d’arte, il Veneto si distingue anche per ...

Energia : una joint venture giapponese partecipa al progetto per lo stoccaggio di energia fotovoltaica più grande al mondo : La capacità di accumulo sarà pari a quella del sistema di stoccaggio più grande al mondo, realizzato sempre in Australia da Tesla, destinato invece allo stoccaggio dell'energia prodotta da un parco ...