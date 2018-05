Ue | Lapucci Efc | su filantropia più dialogo con istituzioni per progetti sociali

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Un mercato unico per la, fondi europei di garanzia pera impatto sociale e l’utilizzo dei Big Data per il non profit. Queste tra le principali novità della Conferenza annuale dell’European Foundation Centre (EFC), il network internazionale dellaistituzionale, sotto la presidenza di Massimo, segretario generale della Fondazione Crt. La conferenza, intitolata ‘Culture Matters. Connecting citizens & uniting communities” in occasione del 2018 Anno Europeo del Patrimonio culturale, è iniziata il 29 maggio e si è chiusa oggi a Bruxelles, ospitando 600 rappresentanti del settore da tutto il mondo. Coinvolte anche le altri due reti dellaeuropea: il Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) e lo European Venture Philanthropy Association (EVPA). Con oltre 60 miliardi di ...