Ue | Lapucci Efc | su filantropia più dialogo con istituzioni per progetti sociali 3

meteoweb.eu

: RT @VITAnonprofit: .@MassimoLapucci: «La filantropia? Motore per costruire un'Europa più sociale» - LuigiBobba : RT @VITAnonprofit: .@MassimoLapucci: «La filantropia? Motore per costruire un'Europa più sociale» - FondazioneCRT : RT @VITAnonprofit: .@MassimoLapucci: «La filantropia? Motore per costruire un'Europa più sociale» - VITAnonprofit : .@MassimoLapucci: «La filantropia? Motore per costruire un'Europa più sociale» -

(Di giovedì 31 maggio 2018) (AdnKronos) – La Conferenza, inoltre, ha offerto a Fondazione Crt l’opportunità di presentare in Europa la riqualificazione delle Ogr-Officine Grandi Riparazioni di Torino: il più grande investimento diretto su un unico progetto (100 milioni di euro) nella storia della Fcrt, oltre che uno dei più grandiinternazionali di venture philanthropy. Le nuove OGR, ex Officine dei treni rinate come Officine dell’arte, dell’accelerazione di impresa, dell’innovazione, sono infatti oggetto di una mostra, in programma fino a giugno presso la Philanthropy House di Bruxelles (sede di EFC), focalizzata sull’impegno delle fondazioni per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale, intesi come processi di rigenerazione urbana e di valorizzazione del territorio.Attraverso due postazioni di realtà virtuale, che ricostruiscono l’immagine delle ...