“Ucciderò 20 persone” : in 3 video il killer di Parkland annunciava la strage a scuola : Nikolas Cruz, il 19enne autore della strage di San Valentino nel liceo di Parkland, in Florida, aveva realizzato tre video prima di entrare nella sua ex scuola e aprire il fuoco uccidendo 17 persone. Nei brevi filmati il killer spiegava quello che stava per fare: “Prenderò un Uber nel pomeriggio, andrò nel campus della scuola, salirò le scale, poserò le mie borse e prenderò il mio Ar e sparerò”.Continua a leggere