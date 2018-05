Ubriaco al volante assolto in appello | Guidava piano

ilgiornale

(Di giovedì 31 maggio 2018) Un 33enne di Treviso è statoindopo essere stato condannato per guida in stato di ebbrezza.Perché néad alta velocità, né aveva dato in escandescenza con gli agenti al momento dell'alcol test.Il fatto risale alla notte del primo maggio 2016, quando l"uomo venne fermato a Villorba, nel trevigiano, per un controllo stradale di routine e risultò positivo all'etilometro: 1,10, ovvero 0,30 oltre il limite consentito dalla legge.Ma la prova del palloncino gli fu sottoposta non in seguito a un incidente e neppure in conseguenza di un"infrazione del codice della strada, come per esempio una guida imprudente ad alta velocità. Niente da fare comunque: quello 0,30 gli costò il rito abbreviato, con l"aggravante che il fatto era avvenuto tra le 22 di sera e le 7 del mattino. La pena? Venti giorni di arresto, mille euro di multa e otto mesi senza patente.alla guida ...