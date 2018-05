U2 | Love Is Bigger Than Anything In Its Way è il nuovo singolo e anche una riflessione

gqitalia

: #U2 dal vivo nello studio di #JackWhite ?? - EndCent : #U2 dal vivo nello studio di #JackWhite ?? - RadioAirplay_it : Da domani sarà in tutte le #radio italiane #LoveIsBiggerThanAnythingInItsWay il nuovo singolo degli @U2 #NewSingle… - G3ddyM : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 31 maggio 2018) È un brano d’atmosfera che accarezza l’animaIsIn Its Way,degli U2 che si potrà ascoltare in radio dal 1 giugno. D’altra parte il titolo è già piuttosto esplicativo: al centro viene messo l’amore, sentimento così grande da non avere confini di nessun tipo. Come viene sottolineatonel videoclip ufficiale diretto da David Mushegain, dove Bono Vox e soci non compaiono mai, con la precisa intenzione di mettere al centro persone comuni (soprattutto giovani) molto diverse tra di loro ma accomunate dalla presenza dell’amore nella propria vita.IsIn Its Way è il terzo estratto da Songs Of Experience, ultimo album della band irlandese, uscito lo scorso inverno conquistando le classifiche di mezzo mondo. Peculiarità di questo lavoro è il suo essere ideale sequel del precedente Song Of ...