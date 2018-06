TUO - Simon : oggi il romanticismo al cinema è omosessuale : Ci voleva un film pienamente convenzionale per fare una rivoluzione. Appartenere a un genere (l’high school movie americano) essere un film ad alta produzione proveniente da una major (la 20th Century Fox) e diretto a un pubblico mainstream, fa di Tuo, Simon, una rivoluzione. Fino a oggi di film sugli amori omosessuali ne abbiamo visti tantissimi ma quasi sempre nel circuito del cinema d’autore o comunque pensati per un pubblico adulto. Erano ...

TUO - SIMON di Greg Berlanti (2018) : SIMON Spier (Nick Robinson) è un giovane liceale di diciassette anni che vive assieme ai genitori Jack (Josh Duhamel) e Emily (Jennifer Garner) e la sorellina Nora (Talitha Bateman) e conduce una vita normalissima assieme agli amici Leah (Katherine Langford), Nick (Jorgr Lenadeborg Jr) e Abby (Alexandra Shipp). SIMON però non ha ancora rivelato a famiglia e amici di essere gay. Il ragazzo intanto inizia una corrispondenza online con uno ...

"TUO - Simon" : delicato inno alla libertà di essere se stessi : Simon , Nick Robinson, vive in una cittadina americana ed è un ragazzo come tanti: ha una famiglia solida e amorevole, un gruppo di amici stretti, una vita piena. La sua felicità, però, è compromessa ...

"TUO - Simon" : arriva la commedia romantica sull'amore LGBT : C'è grande attesa per il debutto di Tuo, Simon , film a tema LGBT, che arriva nelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto ...

"TUO - Simon" : arriva la commedia romantica sull’amore LGBT : C"è grande attesa per il debutto di Tuo, Simon, film a tema LGBT, che arriva nelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto nella comunità dei "serial addicted", Tuo, Simon è l"adattamento cinematografico di Non so chi sei, ma io sono qui, romanzo di formazione scritto da Becky Albertalli. Apprezzato dalla critica e dal pubblico americano, in molti sperano che il film possa ...

'TUO - Simon' - gratis al cinema con Il Mattino : Continuano le anteprime cinematografiche de Il Mattino, che questa volta ti porta a vedere 'Tuo, Simon': 25 gli inviti, per un totale di 50 posti, a disposizione per la proiezione di lunedì 14 alle 20 ...

TUO SIMON - l'anteprima gratuita a Catania : Decide di esporsi solo nel mondo virtuale, iniziando a flirtare online con un compagno di classe di cui non conosce l'identità e che si nasconde sotto lo pseudonimo di 'Blue'. Qualche scambio di ...

