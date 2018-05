Tumori - in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti : Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologica grazie all'uso di farmaci 'intelligenti' di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a u

Tumori - in Campania tempi attesa cure ridotti grazie a farmaci intelligenti : Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) – Meno tempo in Day hospital (da 4 ore a 2 ore e 30 minuti) per la terapia onco-ematologica grazie all’uso di farmaci ‘intelligenti’ di ultima generazione. Un aiuto per i pazienti e un risparmio per la sanità pubblica. Sono i risultati ottenuti in Campania grazie a un nuovo approccio di sistema che va oltre il costo singolo del farmaco e considera anche altri fattori, come ...

