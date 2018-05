Trump | via ai dazi su alluminio e acciaio per Ue | Canada e Messico

Trump : da mezzanotte via ai dazi con l’Ue Bruxelles : è protezionismo - reagiremo Acciaio e moto : chi guadagna e chi perde : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 40 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

Kim Chang-son inviato a Washington per sondare il clima dell'incontro tra Trump e Kim Jong-un : PRIMAPRESS, - Washington - Per consentire che il summit tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un si svolga in sicurezza, uno dei più alti funzionari del ...

Trump - via paletti Obama a caccia orsi : 02.58 L'amministrazione Trump si appresta a rimuovere i limiti imposti nell'era Obama per la caccia agli orsi e ai lupi in alcune aree pubbliche dell'Alaska. Le nuove regole allo studio aboliscono il divieto per i cacciatori di attirare con bacon e ciambelle dolci gli orsi e quello per l'uso di riflettori per sparare alle mamme orso e ai loro cuccioli nelle loro tane. E prevedono che i cacciatori possano cacciare gli orsi con cani, uccidere i ...

Usa - Trump : via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna : Usa, Trump: via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna Usa, Trump: via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna proviene da NewsGo.

Trump avvia commissione sicurezza armi : 05.14 Trump ha "attivato" la commissione sulla sicurezza delle armi e dovrebbe incontrarla nella prima metà della prossima settimana. Lo ha reso noto Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, dopo la strage nella scuola superiore di Santa Fe, dove un 17enne ha ucciso 9 studenti ed un insegnante. Il giudice ha negato la possibilità di cauzione al giovane, che in tribunale è apparso tranquillo.

Trump : “Via dal patto nucleare. Sanzioni a chi aiuterà l’Iran” : L’Iran è il più grande sponsor mondiale del terrorismo, l’accordo nucleare non ha portato la pace e non garantisce che non costruisca la bomba, e perciò gli Usa lo abbandonano. Lo fanno nel modo più duro possibile, quella che gli analisti chiamano «opzione atomica». Infatti, anche le aziende europee verranno colpite dalle Sanzioni americane, se fir...

L’annuncio di Trump : “Via dall’accordo sul nucleare con l’Iran : finanzia il terrore” : «Il Paese ha continuato a costruire armi atomiche», ha detto il presidente. Gli Usa reintrodurranno le sanzioni tra 90 giorni. Pompeo va a Pyongyang per preparare il summit tra il tycoon e Kim Jong-Un. E intanto cresce la tensione tra Teheran e Israele

Dazi - Trump rinvia di un mese ultimatum alla Ue : “Esentati fino all’1 giugno”. La replica : “No a negoziati sotto minaccia” : Dovevano entrare in vigore alle 6 del mattino (ore italiane) del primo maggio. Ma la Casa bianca, con una mossa dell’ultimo minuto, ha annunciato una proroga di 30 giorni. I Dazi sull’alluminio e l’acciaio importati dall’Europa saranno operativi dall’1 giugno, a meno che Usa e Ue nel frattempo non riescano a trovare un accordo. L’estensione delle trattative riguarda anche il Canada e il Messico, con i quali ...

