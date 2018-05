Trump non si ferma | gli Stati Uniti impongono dazi all’Europa su acciaio e alluminio 

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

Imprenditrice iraniana : le sanzioni di Trump colpiscono il popolo - non il governo : Per anni, come racconta a Middle East online , la donna ha combattuto in una società e in un mondo in prevalenza maschile, per affermare la propria impresa che produce supporti alla mobilità per ...

Trump disse a Session di non astenersi : 4.09 Trump aveva chiesto al suo ministro di Giustizia,Jeff Session di rinunciare all'astensione rispetto alle indagini sul Russiagate,ovvero sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa. Lo scrive il New York Times precisando che l'invito a cambiare idea è avvenuto durante una cena a Mar-a-Lago,il resort della Florida del presidente, nel marzo del 2017, poco dopo che Sessions aveva annunciato la sua decisione di astenersi e per questo ...

Coldiretti - dazi : balzo del 6% del Made in Italy USA nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...

Vertice Trump-Kim Jong-un - il segnale è chiaro : con gli Usa non si può trattare. Solo arrendersi : La scelta di Trump di far saltare il Vertice con Kim Jong-un è una mossa irresponsabile. Le motivazioni per cui è stato fatto saltare sono un puro pretesto: un po’ di insulti – reciproci – non sono certo motivo sufficiente. Così come il fatto che Trump abbia voluto evitare il possibile sgarbo di veder annullato il Vertice da parte del presidente nord coreano, è una logica demente con cui non si potrà mai arrivare ad un accordo ...

Trump-Kim - è rottura : "Il vertice non si farà Persa occasione di pace" : Poi, parlando dalla Casa Bianca, afferma che si tratta di una 'tremenda battuta d'arresto' per la Nord Corea e per il mondo intero. Trump ha scritto una lettera a Kim per comunicargli la decisione di ...

Salta il vertice tra Trump e Kim. Ma non tutto è perduto : Sono state successivamente distrutte con altre esplosioni caserme e altre installazioni nelle vicinanze di Punggye-ri, considerato l'unico sito di test nucleari al mondo: il regime ne ha effettuati ...

Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter - lo ha stabilito un giudice : Una giudice di New York ha spiegato come mai il presidente americano Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui su Twitter. La possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell'esercizio della libertà di espressione protetta dal primo emendamento della Costituzione: Trump viola questo principio bloccando alcuni detrattori.Continua a leggere

Trump adesso non vuole più incontrare Kim : Roma. Lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore non ci sarà. Almeno non adesso. Il presidente americano ha annunciato la cancellazione dell'appuntamento, giudicato “inappropriato in questo momento”. In una lettera diffusa dalla Casa Bianca, Trump scrive

Trump cancella l'incontro con Kim : 'Parli di potenza nucleare - ma la nostra è tale che prego per non usarla' : cancellato l'incontro tra Trump e Kim Jong-un, qual è la causa? Negli ultimi mesi le mosse di politica estera di Kim Jong-un avevano fatto sperare nell'arrivo di un accordo di pace. Il leader coreano ...

Trump a Kim : vertice del 12 non ci sarà : "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza", scrive Trump nella lettera. "E' un momento triste per la storia -...