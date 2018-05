Trovati due cadaveri nel cagliaritano

Due fasanesi Trovati in possesso di stupefacenti : FASANO - Due giovanissimi fasanesi sono stati trovati in possesso di stupefacenti dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano. I due - trattasi di operai di Fasano ...

La Spezia - due anziani Trovati morti in auto : probabile omicidio-suicidio : Due corpi senza vita sono stati trovati in un’automobile in viale Italia a Deiva Marina. La coppia, di 73 e 80 anni, probabilmente si è suicidata con una pistola. Sono in corso le indagini.Continua a leggere

Si tuffano in mare per recuperare un pallone : Trovati i corpi dei due ragazzi dispersi da ieri : Due ragazzi si sono tuffati in acqua per recuperare un pallone e sono scomparsi venerdì pomeriggio nelle acque del Lido di Catanzaro. Stamattina le ricerche, che erano durate fino a tarda notte e ...

RiTrovati i corpi dei due giovani dispersi in mare a Catanzaro : Le vittime sono due ragazzi di 25 anni, originari del Gambia, che facevano parte di un gruppo di extracomunitari che ieri stava giocando in spiaggia

Terracina : identificati i due cadaveri Trovati in mare : Aggiornamento ore 17:00 - I corpi ritrovati in mare tra Terracina e Fondi sono della compagna di 31 anni e della figlia di due anni dell’imprenditore Pierluigi Iacobucci. Secondo quanto riferisce l’agenzia stampa Ansa, la conferma sarebbe arrivata dai carabinieri di Mondragone. I due cadaveri sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, poiché non è ancora chiaro cosa e come abbia ucciso Iacobucci, ...

Terracina - Trovati due corpi in mare : madre e figlioletta abbracciate - legate all'imprenditore morto 3 giorni fa : Due cadaveri sono stati ritrovati in mare a Terracina. Secondo le prime indiscrezioni, ancora da confermare, si tratterebbe di una donna e di una bambina. I corpi sono stati ritrovati abbracciati. La...

Terracina : Trovati in mare due cadaveri<br>Una donna e una bambina abbracciate : Aggiornamento ore 14:30 - È stato confermato che i due cadaveri trovati in mare tra Fondi e Terracina sono una donna e una bambina, molto probabilmente madre e figlia. Sono di origine africana e avevano addosso un unico giubbotto salvagente. Sembra che fossero in acqua da circa sei giorni. Le salme sono in avanzato stato di decomposizione. Terracina: trovati due cadaveri in mare Nella tarda mattinata di oggi sono stati ritrovati due cadaveri ...

Terracina - due cadaveri Trovati in mare : sono una donna e una bambina : I corpi di una donna e una bambina sono stati trovati sabato mattina a Terracina, un miglio al largo della Foce di Torre Canneto, in provincia di Latina. I loro corpi erano in mare presumibilmente da quattro o cinque giorni, ormai in stato di decomposizione. La piccola, forse la figlia, sembra avere 4 o 5 anni, mentre la donna, ritrovata con un giubbotto di salvataggio, avrebbe un’età di 30 anni. In un primo momento si era pensato che i ...