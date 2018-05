Tria all' Economia | torna Conte premier dopo vertice M5S-Lega

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l' intesa . L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...

Governo - all’Economia il consigliere di Brunetta Giovanni Tria. Critico della Germania ma pro cambiamento condiviso : A Bruxelles hanno poco da festeggiare. Sarà anche scampato il “pericolo” dell’arrivo al Tesoro dell’euroscettico Paolo Savona. Ma la prospettiva dell’incarico all’economista romano Giovanni Tria promette di aprire in Europa un nuovo fronte di battaglia fra le “cicale del Sud” e le “formiche del Nord”. Classe 1948, il futuro inquilino di via XX Settembre è un laureato in giurisprudenza che, per pensiero e scritti, è ...