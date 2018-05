Trento batte Venezia

Basket - Semifinali Serie A 2018 : Trento espugna il Taliercio! La Dolomiti batte la Reyer Venezia in gara-1 : Salta il fattore campo anche nella seconda semifinale dei playoff di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino ha espugna to il Taliercio di Venezia batte ndo la Reyer per 78-80 al termine di una partita equilibrata. Si tratta del remake della finale dello scorso anno, vinta dai lagunari. La vittoria trentina è stata griffata principalmente da Shavon Shields, autore di 27 punti. Lo show del giocatore americano è cominciato sin dal primo quarto, ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : le serie sono in parità! Modena batte Civitanova - Trento fa l’impresa con Perugia in gara2 : Le Semifinali dei Playof Scudetto di Volley maschile sono in perfetta parità: 1-1 in entrambe le serie dopo le gare2 che si sono svolte oggi pomeriggio. Domenica di Pasqua davvero spettacolare, le formazioni di casa hanno sconfitto le favorite della vigilia e tengono apertissimi i conti. Si tornerà in campo il prossimo weekend per gara3. Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-16; 29-27; 22-25; 25-23) e manda in visibilio i 5000 spettatori ...