Travolto dall’aggiornamento di maggio il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone | rilascio

optimaitalia

: Travolto dall'aggiornamento di maggio il #SamsungGalaxyS9Plus Vodafone: rilascio avvenuto - OptiMagazine : Travolto dall'aggiornamento di maggio il #SamsungGalaxyS9Plus Vodafone: rilascio avvenuto -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Compie un ulteriore passo in avanti ilS9, che accoglie l'aggiornamento dicon il firmware G965FXXS1ARE6, contraddistinto dal CSC G965FOVF1ARD1, dalla changelist 13138380 e dalla date build risalente all'appena trascorso giorno 16. La fa da padrona per l'occasione la patch di sicurezza di questo mese, con tutte le correzioni ad essa associate, che non stiamo qui a ripetervi per non rischiare di risultare ridondanti.Se non l'avete ancora ricevuto via OTA, provate a collegare il vostro esemplare a Smart Switch, il software proprietario che si premurerà di ricercare per voi l'ultima versione disponibile, dandovi anche l'opportunità di procedere al download ed alla successiva installazione del pacchetto. Come ultima spiaggia, con riferimento esplicito agli utenti più esperti, potreste anche optare per l'innesto manuale tramite Odin, che ricordiamo non ...