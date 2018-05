Travolto dal suo camion | la vittima è un autotrasportatore di Canal San Bovo

Tragedia sul lavoro - camionista scende per controllare e muore Travolto dal proprio Tir : La Tragedia in Trentino, la vittima è il 54enne Egidio Grisotto, morto schiacciato sotto il proprio camion che si è improvvisamente mosso concludendo la sua corsa con un impatto contro un camper parcheggiato nei pressi di un'abitazione privata. Sul caso indagano ora carabinieri e ispettori del lavoro.Continua a leggere

Travolto dall’aggiornamento di maggio il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone : rilascio avvenuto : Compie un ulteriore passo in avanti il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone, che accoglie l'aggiornamento di maggio con il firmware G965FXXS1ARE6, contraddistinto dal CSC G965FOVF1ARD1, dalla changelist 13138380 e dalla date build risalente all'appena trascorso giorno 16. La fa da padrona per l'occasione la patch di sicurezza di questo mese, con tutte le correzioni ad essa associate, che non stiamo qui a ripetervi per non rischiare di risultare ...

Usa - governatore Missouri lascia Travolto da scandali : Usa, governatore Missouri lascia travolto da scandali Usa, governatore Missouri lascia travolto da scandali Continua a leggere L'articolo Usa, governatore Missouri lascia travolto da scandali proviene da NewsGo.

Travolto dal treno - muore a 17 anni : tre ragazzi fotografano tutto : Diciassettenne si lancia sui binari davanti all'obiettivo di una macchina fotografica che ha immortalato le istantanee della tragedia. Un dramma che si è consumato in diretta davanti a tre ragazzi che ...

Usa - governatore Missouri lascia Travolto da scandali : Il governatore del Missouri Eric Greitens, 44 anni, considerato una stella nascente dei Repubblicani, ha annunciato le sue dimissioni a 17 mesi dal giuramento, dopo una serie di scandali che hanno ...

Usa : governatore Missouri lascia Travolto da scandali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pompei - riemerge l'ultimo fuggiasco : morì Travolto dalla lava del Vesuvio : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta...

Eccezionale ritrovamento a Pompei - un fuggiasco Travolto dalla lava : Il sito archeologico di Pompei non smette di restituire a distanza di secoli, ciò che purtroppo quel fatidico 79 d.C. la lava sommerse. La città riemersa grazie agli scavi fu interamente sepolta da una devastante eruzione del Vesuvio. La lava, i lapilli coprirono ogni cosa uccidendo milioni di persone colte nel pieno della loro vita quotidiana. Tutto si fermò, intatto nel tempo per ritornare alla luce grazie al lavoro dei tanti archeologi. Le ...

EUR/USD Travolto dalla crisi italiana : la discesa non è finita : ... come anticipato prima, ad alimentare le vendite sono i timori legati alla situazione politica dell'Italia e della Spagna. Gli investitori sono preoccupati perchè ad essere in difficoltà sono due ...

Scavi a Pompei : "trovato scheletro dell'ultimo fuggiasco"/ 1900 anni fa venne Travolto dalla lava del Vesuvio : Scavi a Pompei: 'trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco'. Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorosa scoperta 1900 anni dopo.

Scavi a Pompei : “trovato scheletro dell’ultimo fuggiasco”/ 1900 anni fa venne Travolto dalla lava del Vesuvio : Scavi a Pompei: "trovato lo scheletro dell'ultimo fuggiasco". Era claudicante e si attardò nello scappare: clamorsa scoperta 1900 anni dopo che la lava del Vesuvio lo investì(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 12:43:00 GMT)

Pompei - riemerge l'ultimo fuggiasco : morì Travolto dalla lava del Vesuvio : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta in ...

Cuneo - scende dallo scuolabus e viene Travolto : morto bimbo di 6 anni : Il drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì a Cavallermaggiore, nella provincia di Cuneo. Sceso dallo scuolabus il bambino avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un’auto, una Bmw Serie 3, che arrivava dalla parte opposta. Il conducente dell'auto non ha potuto evitare l'impatto.Continua a leggere

Interrogato l'autista del tir Travolto dall'Eurocity sulla Torino-Ivrea. 2 morti e 23 feriti : un uomo lituano di 39 anni che rimane indagato a piede libero. Aveva spiegato: 'non ho deciso io il percorso da effettuare, sono guidato in cuffia'. In prognosi riservata la capotreno 35enne -