Tragedia sul lavoro | camionista scende per controllare e muore travolto dal proprio Tir

Vincenzo lotta per la vita. Vent’anni - il mondo da scoprire e il sorriso sempre sulle labbra - poi la Tragedia : Vincenzo ha il sorriso sempre sulle labbra, ma a 20 anni non potrebbe essere diverso da così. Questo almeno fino allo scorso ottobre, quando un virus ha messo in pericolo il suo cuore provocandogli la miocardite. Da quel giorno le sue condizioni sono peggiorate sempre di più e ora solo un trapianto lo può salvare. Oggi il ragazzo è in attesa, ricoverato presso l’ospedale Monaldi di napoli. “Fino allo scorso anno – racconta la ...

La Tragedia sull'A24 nel 1995 : madre e tre figli si gettarono dal viadotto alto 90 metri : Il primo dicembre 1995 resta ancora il giorno più tragico nella catena dei suicidi collettivi, non solo di quelli avvenuti dai viadotti dell'A24 fra Roma e L'Aquila. Una famiglia romana, madre e tre ...

Tragedia sulla A24 - due gemelli si buttano da un cavalcavia : ipotesi suicidio : Sarebbero due fratelli gemelli di 55 anni i due uomini precipitati dal cavalcavia dell’A24 nei pressi dell’uscita di Tivoli, vicino Roma. I due corpi sono stati identificati da pochi minuti. Al momento si ipotizzerebbe il suicidio. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che qualcuno li abbia visti gettarsi nel vuoto. I due fratelli erano residenti a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e ...

Ancora una Tragedia : due uomini precipitano da un cavalcavia sulla A24 - morti : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada Roma-L’Aquila all’altezza del chilometro 12.700 dopo lo svincolo di Tivoli. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con una squadra. Dalle prime informazioni, sembra siano due uomini tra i 50 e i 60 anni Ancora da identificare. L'articolo Ancora una tragedia: due uomini precipitano da un cavalcavia sulla A24, morti sembra essere il primo su ...

Auto contro camion - Tragedia sulla Provinciale 222 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto contro camion, tragedia ...

Il senatore M5S Elio Lannutti sul totoministri : "Leggo nomi legati a cricche e grembiulini - sarebbe una Tragedia" : "Governo M5S-Lega: cambiamento o restaurazione? Leggo nomi estranei a principi e valori, cariatidi, lestofanti del potere marcio e corrotto, legati a cricche, combriccole, faccendieri, logge coperte, grembiulini, pseudo Autorità e manutengoli del potere che ho combattuto per oltre 30 anni. Spero di sbagliarmi, ma se così fosse, sarebbe una tragedia ed il tradimento di un sogno". È il duro 'j'accuse' postato su Facebook da ...

Tragedia sulla A14 : padre lancia la figlia dal cavalcavia e si getta nel vuoto : Una famiglia distrutta. Prima muore una donna, precipitata dal balcone di casa a Chieti. Poi il marito uccide la figlia di 10 anni e si toglie la vita - Adesso c'è solo il dolore, immenso, dei ...

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e si suicida : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - E' durato diverse il dramma che si è consumato nell'autostrada A14 all'...

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia della convivente dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - Da diverse ore si sta consumando una Tragedia nell'autostrada A14 all'...

Tragedia sull'A14 : lancia la figlia dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Probabile legame con la morte di una donna caduta da un balcone stamane a Chieti, madre della ragazzina e convivente dell'uomo - Da diverse ore si sta consumando una Tragedia nell'autostrada A14 all'...

Incidente aereo a Cuba : le ultime notizie e le tre ipotesi sulle cause della Tragedia : Un aereo commerciale della compagnia Cubana de Aviación, modello Boeing 737, si è schiantato vicino a L’Avana poco dopo il decollo dall’aeroporto José Martí, che si trova nella capitale Cubana. Nel velivolo viaggiavano 111 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’equipaggio, 3 donne e 3 uomini, era tutto di origine messicana. Nell’Incidente sono morte 108 delle 111 persone a bordo. È stata identificata un’altra vittima messicana, che ...

Pullman fuori strada con 43 passeggeri - Tragedia sfiorata sull'A4 | Foto : Gravissimo incidente sull'autostrada A4. tragedia sfiorata nella notte: intorno alle 3:30 un Pullman della Flixbus partito da Torino e diretto a Zagabria, è finito ruote all'aria assieme ai suoi 43 passeggeri. L'incidente sulla...

Investito e ucciso sulla A4 : Tragedia in autostrada : Un uomo è stato Investito e ucciso sulla A4. Travolto in pieno e ucciso mentre si trova in autostrada, all'altezza del chilometro 374. Dramma venerdì in prossimità del bivio con la A57, nel...

Monte Rosa - 17enne cade in un crepaccio e muore sotto gli occhi del padre/ Tragedia sulle alpi svizzere : Monte Rosa, 17enne cade in un crepaccio e muore sotto gli occhi del padre: Tragedia sulle alpi svizzere. Un'escursione fatale per due alpinisti improvvisati, padre e figlio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 14:07:00 GMT)