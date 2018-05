Tra Vodafone Simple a 5 euro al mese o a 25 euro balla la linea fissa e il nome

Travolto dall’aggiornamento di maggio il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone : rilascio avvenuto : Compie un ulteriore passo in avanti il Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone, che accoglie l'aggiornamento di maggio con il firmware G965FXXS1ARE6, contraddistinto dal CSC G965FOVF1ARD1, dalla changelist 13138380 e dalla date build risalente all'appena trascorso giorno 16. La fa da padrona per l'occasione la patch di sicurezza di questo mese, con tutte le correzioni ad essa associate, che non stiamo qui a ripetervi per non rischiare di risultare ...

Adsl migliori offerte Giugno 2018 Tim - Wind-InfosTrada - Vodafone e Fastweb senza linea telefonica. Confronto : Adsl migliori offerte Giugno 2018 Tim, Wind-Infostrada, Vodafone e Fastweb senza linea telefonica. Confronto

Analisi Huawei P9 Lite Vodafone post aggiornamento B344 : Tra batteria e prestazioni : Stanno arrivando in queste ore le prime sentenze da parte di coloro che hanno avuto modo di provare il recente aggiornamento B344 a bordo di un Huawei P9 Lite brandizzato Vodafone, versione evidentemente molto più popolare di quanto si possa pensare. In molti, infatti, hanno avuto modo di testare il pacchetto software che vi avevamo preannunciato alle porte dello scorso fine settimana, mentre altri sono ancora in attesa della notifica per ...

Consenso Trattamento dati Vodafone Happy - SMS informativo su GDPR dal 21 maggio : Non c'è da stupirsi se proprio oggi affronteremo il tema del Consenso al trattamento dati Vodafone Happy, ossia del programma fedeltà che l'operatore mobile dedica ai suoi clienti. Questo perché l'argomento è il protagonista di una nuova campagna informativa via SMS partita proprio oggi 21 maggio. Quali sono i dettagli che gli utenti devono conoscere? Come ormai sanno tutti i clienti del vettore rosso, Vodafone Happy è l'iniziativa ...

L’amminisTratore delegato di Vodafone Vittorio Colao lascerà il suo incarico a ottobre : La multinazionale britannica di telefonia Vodafone ha annunciato che Vittorio Colao, dirigente italiano da dieci anni amministratore delegato dell’azienda, verrà sostituito nel suo incarico il prossimo primo ottobre. Il nuovo CEO della società sarà l’attuale direttore finanziario Nick Read, nell’azienda dal 2001. The post L’amministratore delegato di Vodafone Vittorio Colao lascerà il suo incarico a ottobre appeared first ...

Irrompe Oreo su Samsung Galaxy A5 2017 : in Italia per Vodafone Tramite XXU4CRD5 : Giornate particolarmente intense per i Samsung Galaxy A5 2017, che anche in Italia effettuano il passaggio all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ottenendo il loro primo firmware basato sulla versione biscottata dell'OS mobile di Google. Gli antesignani del processo corrispondono agli esemplari che portano il brand rosso dell'operatore Vodafone, che in queste ore stanno accogliendo il pacchetto basato sulla serie firmware A520FXXU4CRD5, con date ...

Imprese : collaborazione Tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ stata un’analisi ad ampio raggio quella compiuta al Vodafone Theatre di Milano con l’evento ‘Cyber Security nell’era della digitalizzazione’ organizzato da Vodafone, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aias (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza). Conoscere le possibili aree di rischio e le opportunità tecnologiche per contrastarle “è ...

Imprese : collaborazione Tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza (2) : (AdnKronos) – Angelo Parente, direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha illustrato la struttura e l’attività di prevenzione svolta e rilevato come il 2017 sia stato l’anno peggiore per il cybercrime in Italia con un incremento degli attacchi del 10% e con oltre un raddoppio degli attacchi cyber warfare (guerra delle informazioni). Parente ha ricordato il protocollo ...

Imprese : collaborazione Tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza (3) : (AdnKronos) – Sette imprenditori commerciali su 100 sono vittime di un cyber attacco. I più colpiti – secondo i dati Intellegit per Confcommercio – sono gli operatori commerciali milanesi (il 12% è colpito da cyber attacchi). “Molto vulnerabile il 43% dei siti internet delle attività commerciali milanesi. Rischio phishing: un operatore commerciale milanese su cinque non fa attenzione ai messaggi sospetti di posta ...

Imprese : collaborazione Tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – E’ stata un’analisi ad ampio raggio quella compiuta al Vodafone Theatre di Milano con l’evento ‘Cyber Security nell’era della digitalizzazione’ organizzato da Vodafone, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, e Aias (Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza). Conoscere le possibili aree di rischio e le opportunità tecnologiche per contrastarle “è ...

Imprese : collaborazione Tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza (2) : (AdnKronos) – Angelo Parente, direttore tecnico superiore del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia, ha illustrato la struttura e l’attività di prevenzione svolta e rilevato come il 2017 sia stato l’anno peggiore per il cybercrime in Italia con un incremento degli attacchi del 10% e con oltre un raddoppio degli attacchi cyber warfare (guerra delle informazioni). Parente ha ricordato il protocollo ...

Imprese : collaborazione Tra Vodafone e Confcommercio Milano su sicurezza (3) : (AdnKronos) – Sette imprenditori commerciali su 100 sono vittime di un cyber attacco. I più colpiti – secondo i dati Intellegit per Confcommercio – sono gli operatori commerciali milanesi (il 12% è colpito da cyber attacchi). “Molto vulnerabile il 43% dei siti internet delle attività commerciali milanesi. Rischio phishing: un operatore commerciale milanese su cinque non fa attenzione ai messaggi sospetti di posta ...

eSport : partnership Tra Vodafone ed ESL - i dettagli - Mondo3 : Attualmente quello dell'eSport è uno dei settori in più rapida crescita sul mercato internazionale: i tornei ESL si svolgono in tutto il mondo,

Vodafone : i clienti rimodulati avranno 2GB di Traffico dati in omaggio per 1 anno : Secondo recenti informazioni i clienti Vodafone che saranno soggetti a rimodulazione contrattuale a partire da giugno 2018 potrebbero ricevere in compenso 2Giga di traffico dati in regalo per 1 anno.A inizio aprile 2018 vi avevamo segnalato che Vodafone a partire da giugno 2018 avrebbe iniziato a rimodulare i contratti di telefonia fissa e mobile dei propri clienti.Le rimodulazioni consisterebbero in rincari fino a 3 euro a seconda del piano ...