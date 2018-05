Toscana | caretta caretta rilasciata in mare dopo 10 mesi di cure 

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) Una tartaruga marinaè statastamani nelle acque al largo delle Secche della Meloria,un periodo di cura di circa 10presso l’Acquario di Livorno. L’operazione è stata effettuata grazie al supporto logistico fornito dalla Capitaneria di porto di Livorno e in collaborazione con Arpat e Acquario di Livorno. Proprio al largo del porto di Livorno l’animale era stato recuperato da un pescatore che l’aveva trovato impigliato nelle reti ad una profondita’ di circa 12 metri. In seguito al ritrovamento era intervenuta l’Arpat e poi era stato deciso il trasferimento all’Acquario di Livorno per le cure: dagli esami effettuati era emerso, si spiega, “uno stato di generale debilitazione”. Durante il lungo periodo di recupero l’esemplare ha aumentato il suo peso di circa il 50%, passando da 14 a 27 kg. ...