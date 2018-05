Torre Annunziata in tilt per il salvataggio di un gattino intrappolato

Festa provinciale del mini-basket nella Villa comunale di Torre Annunziata : Festa provinciale del mini-basket a Torre Annunziata . Domenica 27 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12, la Villa comunale di via Marconi si trasformerà in un piccolo Villaggio della pallacanestro , con ...

Torre Annunziata : studenti salvano la propria insegnante disabile : Ultimamente la scuola è sempre più additata per il problema del bullismo , un triste fenomeno che dopo aver visto come vittime i compagni, sta ora paurosamente dilagando anche a danno degli insegnanti.

Torre Annunziata - 'Il Filo di Arianna' -Tessere Opportunità - presentato il progetto a Palazzo Criscuolo : 'L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di supportare e sostenere progettualità che consentano alle donne l'ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro - afferma Mariano -. I numeri ...

Torre Annunziata - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti : Questa è una storia che Edmondo De Amicis avrebbe potuto scrivere il suo “Cuore”. La storia di una professoressa rimasta sul pavimento per 48 ore, incosciente, finché i suoi studenti si sono allarmati per la sua assenza da scuola e l’hanno salvata. È grazie a loro se la docente dell’istituto tecnico Cesaro di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stata soccorsa dai medici ed è riuscita a tornare al suo lavoro. ...

Torre Annunziata - prof disabile si sente male in casa - studenti vanno a cercarla e la salvano : La loro prof disabile ha un malore in casa, a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove vive da sola. E' claudicante e cade. Non riesce ad alzarsi, a chiedere aiuto. Rimane lì, sul...

Torre Annunziata - il nonno stupra la nipotina e la madre della bimba lo denuncia dal carcere : Mentre la mamma era in carcere, il nonno paterno avrebbe abusato di lei, quando aveva solo 12 anni. Quando la figlia si è confidata con la madre, la donna, keniota ma residente in Italia da oltre 25 ...

Torre Annunziata - Crollo Rampa Nunziante : avvisi di conclusione indagine per sedici persone : Chiuse le indagini per il Crollo del palazzo di Rampa Nunziante a Torre Annunziata. A seguito della perizia redatta dai tecnici nominati dal tribunale oplontino, prof. Nicola Augenti e prof. Andrea ...

Torre Annunziata - torna la paura dei crolli : due famiglie sgomberate : Torre Annunziata. Ritorna l'incubo crolli in città, due famiglie sgomberate da un palazzo fatiscente. È accaduto ieri sera alle 22, in piena zona sud, tra via Pagano e Traversa Monteleone. All'interno ...

Torre Annunziata - Realizzò super yacht per il narcotrafficante - semilibertà per un armatore : Condannato per aver costruito ai narcotrafficanti uno yacht superveloce per trasportare droga in Italia: l'armatore ottiene la semilibertà. Sta scontando una condanna definitiva a 7 anni e 8 mesi di ...

Torre Annunziata. Vola giù dal balcone al primo piano : morta una donna di 86 anni : Torre Annunziata. È Volata giù dal primo piano di casa sua ed è morta all'ospedale Sant'Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. La signora di 86 anni, ...

Irma Testa - Torre Annunziata-Na - : 'Dopo la boxe - voglio fare la poliziotta' : 'Il fatto che lui credesse in me, ha fatto si che nascesse la passione per questo sport. Il pugilato è anche uno sfogo personale. E' uno sfogo sano. Invece di buttarti in qualcosa di sbagliato, io i ...

Torre Annunziata - E' torrese uno dei due operai morti nell'incidente al porto di Livorno : Era di Torre Annunziata, Nunzio Viola , 53 anni, uno dei due operai morti a seguito dell'incidente avvenuto nell' area commerciale del porto di Livorno. Una forte esplosione di un grosso serbatoio in ...