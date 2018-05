Torna «Unomattina Estate» con Massimiliano Ossini accanto a Valentina Bisti

Veronica Maya Torna in onda su Rai1 dopo Unomattina Estate - : ... piacevole volto Rai, e le sue amiche della mattina di Rai1 parleranno di attualità, gossip, spettacolo, cinema dimenticandosi per una volta della cronaca nera.

Veronica Maya Torna in onda su Rai1 dopo Unomattina Estate : Quelle brave ragazze confermato: Veronica Maya torna dopo Unomattina Estate Bisogna godersi il più possibile questi ultimi mesi di televisione perché poi l’Estate non solo porterà un caldo insopportabile, ma soprattutto la desertificazione dei palinsesti Tv. L’ha ammesso la stessa Maria De Filippi a Che tempo che fa di Fabio Fazio: Mediaset in Estate non offre poi così tanti contenuti. La Rai, d’altro canto, offre un mattino ...